Відповідні розмови підтверджують електронні листи. Їх отримував російський правозахисник Володимир Осєчкін від свого інформатора у ФСБ з позивним "Вітер змін".
Важливо США допускають, що Путін застосує хімічну зброю після нових поразок в Україні, – Politico
У Росії говорили про застосування ядерної зброї проти України
Як стало відомо, тему застосування ядерної зброї обговорювали російські генерали і співробітники ФСБ. Диктатор Владімір Путін на таких розмовах не був присутній.
Учасники розмови вважали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн. Також вони обговорювали, що якщо диктатор віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.
Росія погрожує Україні ядерною зброєю
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що зі своїх ймовірних ядерних випробувань Кремль робить "інформаційні пропагандистські вкиди", щоб у світі всі злякалися "потужної Росії".
- Зауважимо, що якщо Росія вдасться до застосування ядерної зброї, то у справу вступлять США.
- Також ймовірну відповідь підтвердили й у Вашингтоні. Там повідомили, що якщо Росія влаштує цинічні провокації з ядерною зброєю на території України – вона отримає відповідь.
- До речі, Росія готується знову випробувати ядерну ракету "Satan-2".
- Президент США Джо Байден скептично висловився щодо коментаря Владіміра Путіна. Російський диктатор заявив, що нібито не мав наміру застосовувати ядерну зброю в Україні.
- Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що заява Шойгу про "брудну бомбу" – це маячня.
Варте уваги – Що станеться, якщо Путін використає ядерну зброю: дивіться відео