Соответствующие разговоры подтверждают электронные письма. Их получал российский правозащитник Владимир Осечкин от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

Важно США допускают, что Путин применит химическое оружие после новых поражений в Украине, – Politico

В России говорили о применении ядерного оружия против Украины

Как стало известно, тему применения ядерного оружия обсуждали российские генералы и сотрудники ФСБ. Диктатор Владимир Путин на таких разговорах не присутствовал.

Участники разговора считали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы поражение России в глазах противников и нейтральных стран. Также они обсуждали, что если диктатор отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.

Россия грозит Украине ядерным оружием

Достойно внимания – Что произойдет, если Путин использует ядерное оружие: смотрите видео