Ранее Путин в своей речи приуменьшил значение ядерного противостояния с Западом. Он настаивал на том, что Россия не угрожала применить ядерное оружие и лишь отреагировала на ядерный "шантаж" западных лидеров.

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Байден скептически отреагировал на слова Путина

Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?

– заявил Байден.

Американский президент отметил, что Путин был "очень опасен в том, как он подходил к этому".

Напомним, что в последние недели Путин и другие российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия может применить ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности.

Путин продолжает позориться заявлениями о "грязной бомбе" в Украине

Диктатор Владимир Путин в очередной раз начал убеждать, что Украина действительно хочет ударить по своей территории "грязной бомбой". Он отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу позвонить начальникам оборонных ведомств нескольких стран и попытаться убедить их в этом.

Также Путин заявил, что "грязную бомбу" вроде бы сделать просто. Более того, страна-агрессор якобы знает, где ее делают в Украине.

Что в Украине и мире говорят о "грязной бомбе"

Кстати, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что заявление Шойгу о "грязной бомбе" – это бред. Он пригласил миссии МАГАТЭ и ООН, ведь все ядерные объекты на территории Украины открыты для проверки.

А в США подчеркнули, что если Россия действительно устроит циничную провокацию на территории Украины – она получит ответ.

Представитель государственного департамента США Нед Прайс отметил, что Кремль получит последствия независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.

Из-за "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, Россия инициировала заседание Совбеза ООН и рассказывала о коварной подготовке к удару.

Однако России никто не поверил, и западные и украинские официальные лица назвали это ошибочным поводом к усилению войны.

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