Джо Байден уже заявлял, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для нее будут катастрофические. Об этом сообщил в интервью 24 каналу бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес.

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Что будет, если Россия применит ядерное оружие

По словам Ходжеса, в случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.

Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать,

– заявил генерал.

Ходжес отметил, что Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.

"Как только его используют – все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", – подчеркнул экс-командующий американской армией.

Генерал отметил, что у страны-агрессора нет друзей. Он привел в пример встречу Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцем, когда глава Китая сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием.

То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет,

– добавил Ходжес.

Ядерный шантаж России: последние новости

Президент США Джо Байден скептически высказался по поводу комментария Владимира Путина. Российский диктатор заявил, что якобы не собирался применять ядерное оружие в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что заявление Шойгу о "грязной бомбе" – это бред. Он пригласил миссии МАГАТЭ и ООН, ведь все ядерные объекты на территории Украины открыты для проверки.

Кстати, в США подчеркнули, что если Россия действительно устроит циничную провокацию на территории Украины – она получит ответ.

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