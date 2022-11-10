Если Кремль пересечет границу – мир вынужден будет реагировать, в том числе США, которые понимают, как поступать в такой ситуации. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Обратите внимание Сигнал для Запада, – Шейтельман объяснил, какая цель заявлений Медведева

Эксперт отметил, что из своих вероятных ядерных испытаний Кремль производит "информационные пропагандистские вбросы", чтобы в мире все испугались "мощной России".

Россия может провести испытание ядерного оружия. Для них это мощная пропагандистская информационная акция. Могут испытать это для устрашения. США тоже не отстают от модернизации ядерных потенциалов и демонстрируют это как способ ядерного сдерживания России. Поэтому пусть пробуют и показывают,

– объяснил обозреватель.

По его словам, все намерения Кремля в духе риторики, которую ведет Россия по поводу ядерного шантажа и угроз уже длительное время.

"На фоне неудач в Украине, в экономике и многих других аспектах, в частности, относительно политической и международной изоляции, ядерное оружие – это едва ли не единственный способ, чтобы о себе заявить и обратить внимание на то, что их следует бояться и остерегаться", – добавил аналитик.

Решится ли Россия испытать свои ядерные силы: смотрите видео

По мнению специалиста, американские генералы пришли к консенсусу, что в случае применения Россией ядерного оружия, США будут вынуждены наносить удары по объектам российских войск в Крыму и на остальных временно оккупированных территориях Юга Украины.

"Возможно, эти удары будут не только на Юге Украины – сигналы четкие и понятные. Сейчас в акватории Средиземного моря находится атомная подлодка США, авианосец и ракетные крейсеры, оснащенные ракетами "Томагавк". Это все сейчас поблизости – уже в Европе. Поэтому это также элемент ядерного сдерживания со стороны США", – резюмировал Мусиенко.

Читайте "Есть защита от дурака": Яковенко объяснил, решится ли Россия на ядерный удар

Вас тоже может заинтересовать – Путин готовится к испытанию новой ядерной ракеты: смотрите видео

Российская ядерная угроза: последние новости