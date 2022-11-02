Чтобы понять, готова ли Россия нанести ядерный удар, нужно также понимать психологическую настроенность главы Кремля Владимира Путина на этот счет. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Путин – не самоубийца

Эксперт считает, что угроза применения ядерного оружия Россией уже не столь значительна .

Пока у власти Путин, угроза есть, но, на мой взгляд, она минимальна. Путину четко сказали и он поверил, что даже в случае минимального применения ядерного оружия удар будет таким, что он первым погибнет . Я думаю, что Путин в это поверил,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин является абсолютным преступником, но сказать о том, что он самоубийца достаточно сложно.

"Это человек, который по сравнению с другими диктаторами, неизмеримо больше времени уделяет сохранению своего здоровья, своей медицинской безопасности, охране своего "драгоценного" тела. Поэтому представить, что он по собственной воле совершит самоубийственный акт довольно сложно", — добавил. оппозиционер.

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"Защита" от эксцессов

Журналист отметил, что даже при желании, Путин не сам нажимает "ядерную кнопку", поскольку это процедура, в которой принимает участие целый ряд военнослужащих, которые служат в так называемом "12-м управлении".

Там существует очень серьезная "защита от дурака", то есть противодействие случайным техническим сбоям. Я убежден, что эта система касается не только технических сбоев, но и психологических сбоев и того конкретного дурака, который во главе государства. Потому что это главный дурак в этом смысле – это совершенно очевидно. Да и там сидят люди, не готовые к самоубийству,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, Путина будут сдерживать от радикальных шагов могут также США, которые имеют возможности контролировать перемещение и запуск ядерного оружия. Также Вашингтон способен нанести превентивный ядерный удар.

"Так говорят представители и эксперты США. Если взять весь перечень "фильтров", стоящих на пути к применению ядерного оружия, итоговая вероятность применения ядерного оружия близка к нулю. России будет не до "прощального хлопанья дверью". В конце будет распад России и" смута". Тогда ей будет не до Украины, США и ядерной бомбы", – резюмировал эксперт.

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