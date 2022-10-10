Если российский диктатор будет проигрывать постепенно – это снизит риск ядерных ударов по Украине. Об этом 24 каналу рассказал российский предприниматель, оппозиционер Евгений Чичваркин.
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Оппозиционер отметил, что сегодня Путин еще не готов к радикальным шагам в войне против Украины.
Он две ветви "Северного потока" взорвал, но через третью еще может поставлять газ. За нефть также деньги можно получать, как и за алмазы. Пока Путин получает деньги – стрелять ядерной бомбой не в его интересах. От этого он получит меньше выгоды,
– объяснил Чичваркин.
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По его словам, Путин – "патологически жадный упырь", поэтому его мотивация конкретизирована.
"Если он будет понимать, что потеряет Крым и если это произойдет внезапно, то Путин может в состоянии аффекта нанести вред. Если это будет неизбежно, но медленно – психика людей работает по-другому. Путин – это лягушка, которую нужно варить медленно ", – добавил предприниматель.
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент России Владимир Путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что в ближайшее время Путин может объявить ядерную войну и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж Путина, назвав слова главы Кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, что столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
- 29 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал "очень высокой" угрозу применения тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.
- Федерация американских ученых заявила, что Россия имеет 5977 ядерных боеголовок, хотя эти цифры приблизительны.
- 3 октября стало известно, что западные СМИ распространили информацию, что якобы российская подлодка "Белгород", замеченная в арктических водах, может испытывать ядерную суперторпеду "Посейдон". Впрочем, такая информация может являться российским вбросом.
- Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США ответят мощно, если Россия решит применить ядерное оружие против Украины.
- Британские источники утверждают, что Россия якобы готовится к испытаниям с ядерным оружием на границах с Украиной и якобы отправила "поезд с ядерным арсеналом".