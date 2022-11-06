Фактически это мощный сигнал Кремлю о том, что Китай не одобряет ядерные угрозы России. Об этом в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE" заявил советник главы ОП Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Какую стратегию Путин выбрал вместо ядерного оружия

По его словам, в последнее время Москва перестала озвучивать свои ядерные угрозы. Причем это произошло задолго до поездки Шольца в Китай.

Россия начала наносить удары по нашей инфраструктуре, в том числе иранскими дронами. Это означает, что Путин отказался от идеи применения ядерного оружия, по крайней мере, на этом этапе. Раньше ведь у него был выбор: либо это решение, либо другое. А вместе это не работает,

– сказал Арестович.

На что надеется Кремль

Советник главы ОП отметил, что у России было 2 совершенно разные стратегии, каждая из которых влечет определенные последствия.

Применение ядерного оружия означало бы резкую эскалацию, потерю контроля над ситуацией, начало войны с НАТО.

А удары по инфраструктуре – это затягивание процесса войны, которое и избрала Россия. По словам Арестовича, Кремль, таким образом, надеется "заморозить Украину и Европу" и одновременно хочет договориться с Китаем на саммите G20.

Советник главы ОП добавил, что Владимир Путин также частично ожидает, что на выборах в США республиканцы получат большинство в Конгрессе, и тогда уменьшатся объемы военной помощи Украине.

Россияне просто затягивают время и ищут какие-нибудь решения. Даже когда в России была объявлена частичная мобилизация, это означало, что угроза применения ядерного оружия очень упала. Это ведь совсем другой сценарий,

– заметил Арестович.

Что является аргументом для Путина

Он отметил, что угроза того, что Россия применит ядерное оружие, остается "очень призрачной". Тем более что генсек НАТО Йенс Столтенберг еще раз предупредил, что в случае такого шага последствия для России будут катастрофическими, в первую очередь, лично для Путина.

Если кто-то мог подумать, что угрозы со стороны Запада – это не аргумент и Путин готов сгореть в ядерном пепле, то угрозы со стороны Китая – это очень большой аргумент,

– сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, Китай и Индия еще в сентябре на саммите Шанхайской организации сотрудничества определились и ясно выразили свою позицию: никакого ядерного оружия в конфликте в Украине.

Что означает заявление Шольца и Си Цзиньпина

Советник главы ОП подчеркнул, что позиция Китая относительно невозможности применения ядерного оружия усиливается тем, что Си Цзиньпин высказал свою точку зрения именно канцлеру Германии.

Это важный вопрос построения европейско-китайских отношений. Германия и Китай строят общие сценарии, которые могут разрушиться фактом применения ядерного оружия,

– отметил Арестович.

Он добавил, что люди не любят, когда их планы ломают, особенно китайцы.

"Китай – это последняя надежда Путина"

По словам советника главы ОП, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прислушиваться к предупреждениям Китая, ведь делает большую ставку на сотрудничество с Пекином.

Арестович напомнил, что правительство Великобритании запрещает другим странам пользоваться услугами ее компаний по транспортировке российской нефти. Речь идет о случаях, когда нефть не будет покупаться по цене, ограниченной западными правительствами.

Британцы отказываются даже страховать подобную нефть. А никто не будет возить незастрахованную нефть. Китай – это последняя надежда Путина. И если Китай говорит: "Давайте без ядерного оружия", то это очень много значит,

– сказал советник главы ОП.

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Ядерный шантаж со стороны России: коротко