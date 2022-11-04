Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы обоих государств обсудили немало вопросов, в том числе затронули тему российско-украинской войны.

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Запуск ядерных ракет Россией – красная линия для Китая

Президент Китая в ходе переговоров с Шольцем призвал международное общество отбросить разговоры об угрозе российского ядерного оружия. Фактически Си Цзиньпинь выступил против ядерной войны, разговоры о которой, очевидно, учащаются в Кремле. По словам главы КНР, изменение риторики о ядерной угрозе поможет предотвратить "кризис на евразийском континенте".

Возможно, Си Цзиньпинь прав, однако все же следует признать, что прекращение разговоров о ядерной войне просто так не остановит Путина. Если российский диктатор задумал уничтожить украинцев с помощью ядерной бомбы, то на это не повлияет информационный контекст.

Но американские СМИ сообщают, что высказывания главы Китая являются посланием президенту России о том, что ядерные угрозы неприемлемы и не укрепляют "дружбы" между двумя странами.

Обратите внимание! Джозеф Грегори Махони, профессор политики Восточно-Китайского университета в Шанхае, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что некоторые европейские лидеры надеются, что Китай использует свою позицию "друга России", чтобы удержать Москву от нажатия на ядерную кнопку.

России не удается ядерный шантаж

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак ранее комментировал ядерный шантаж Путина. По его словам, вероятность применения Россией ядерного оружия все же есть, ведь невозможно предположить, что на уме у диктатора.

Однако государства Европы и США уже не ведутся на российскую пропаганду и ультиматумы Кремля. Можно констатировать, что российский лидер выбрал провальный план, потому что Украина не сложила оружие под давлением разговоров о применении ядерных ракет.

Если все же Путин решит нажать на красную кнопку – это означает, что он проиграл в этой войне и "вторая армия мира" окончательно потеряла способность побеждать.

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