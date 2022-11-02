Ранее у России не было планов по ядерному оружию против Украины

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что ранее у России просто не было разработанных планов по применению тактического ядерного оружия именно против Украины.

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Теперь они могли достаточно активно взяться за то, чтобы разработать такие планы. И, прежде всего, это связано с волей политического руководства страны-агрессора, то есть военные, подстраиваясь под тот агрессивный тренд, который задает Путин и его окружение, начали думать над такими планами.

Когда Путин озвучил непосредственно, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины, я почти уверен, что военное руководство начало выискивать возможности для того, чтобы предлагать разные сценарии, как это можно было бы сделать.

– заметил Мусиенко.

Он добавил, что Россия имеет подобные планы по странам Европы и проводила соответствующие учения по моделированию нанесения тактических ядерных ударов, например, с территории Беларуси или с территории Калининградской области. Но относительно непосредственного направления таких учений не было. Единственное, что россияне могли – это завезти тактическое ядерное оружие на территорию оккупированного Крыма и там его хранить.

Вот поэтому, может быть, и началась активная разработка планов. Далее, по словам Мусиенко, нужно будет наблюдать от того, будут ли проведены Россией какие-либо учения по способностям и возможностям применения ядерного оружия, против Украины, будет зависеть то, действительно ли они уже имеют какие-то конкретные разработанные планы, или они остались на стадии обсуждения.

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