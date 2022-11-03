Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией.

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Питерские понты

Ступак отметил, что угрозы ядерным оружием – это питерские понты и страшилки. Условно Путин хочет добиться эффекта страха в мире, чтобы все страны заставили Украину сдаться. Однако эффективность применения ядерного оружия, грязной бомбы и т.п. – фактически нулевая.

Грязная бомба – минимальное заражение на небольшой территории. Непонятно кому это выгодно вообще. Даже химическое оружие более эффективно, чем грязная бомба,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Ядерное оружие против гражданских и военных

Он продолжил, что, вспоминая Хиросиму, где использовали ядерное оружие и где все снесло, то там была деревянная застройка. Каменная церковь выстояла и стоит по сей день. То есть в условиях гражданского города каменные и кирпичные застройки сдержат взрывную волну, но, конечно, будет эпицентр.

"Наши военные не стоят в поле все вместе с HIMARS, с боеприпасами, с гаубицами и ждут ядерного оружия. Баллистическое российское оружие находится под полным контролем США, и как только там откроются ракетные шахты и т.д., нам сразу сообщат", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

Ступак объяснил, применят ли россияне ядерное оружие: смотрите видео

Тактическое ядерное оружие

По его словам, термин "тактическое ядерное оружие" был придуман при СССР, чтобы разграничить межконтинентальные ракеты и все остальные. Тогда вообще проводилось очень много испытаний, и ядерную боеголовку крепили на снаряды к гаубицам, минам, торпедам и т.д. Есть вероятность ее использования, но эффективности у нее – чуть больше, чем у грязной бомбы.

Ядерное оружие не принесет Путину никакой пользы. Ядерное оружие подразумевает невозможность его использования. Наличие – да, угрозы – да, но ни в коем случае не использование,

– подчеркнул Ступак.

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