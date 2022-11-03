Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією.

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Пітерські понти

Ступак зазначив, що погрози ядерною зброєю – це пітерські понти й лякалки. Умовно Путін хоче досягнути ефекту страху у світі, аби всі країни змусили Україну здатись. Однак ефективність від застосування ядерної зброї, брудної бомби тощо – фактично нульова.

Брудна бомба – зараження мінімальне на невеликій території. Незрозуміло кому це вигідно взагалі. Навіть хімічна зброя ефективніша, ніж брудна бомба,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Ядерна зброя проти цивільних і військових

Він продовжив, що згадуючи Хіросіму, де застосували ядерну зброю й де все знесло, там була дерев'яна забудова. Кам'яна церква вистояла і стоїть досі. Тобто, в умовах цивільного міста кам'яні й цегляні забудови стримають вибухову хвилю, але, звісно, там буде епіцентр.

"Наші військові не стоять у полі всі разом з HIMARS, з боєприпасами, з гаубицями й чекають ядерну зброю. Балістична російська зброя перебуває під повним контролем США, й щойно там відкриються ракетні шахти тощо, ми одразу будемо повідомлені", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

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Тактична ядерна зброя

За його словами, термін "тактична ядерна зброя" був вигаданий за часів СРСР, аби розмежувати міжконтинентальні ракети й усі інші. Тоді взагалі проводилось дуже багато випробувань, і ядерну боєголовку кріпили на снаряди до гаубиць, міни, торпеди тощо. Є вірогідність її використання, але ефективності в неї – трохи більше, ніж у брудної бомби.

Ядерна зброя не принесе Путіну жодної користі. Ядерна зброя передбачає неможливість її використання. Наявність – так, погрози – так, але ні в якому разі не використання,

– підкреслив Ступак.

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