Таку думку 24 каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Раніше повідомлялось про те, як шантаж від Росії впливає на Захід.

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Козирі Росії не працюють

Ус розповів, що в Росії працюють "талановиті креативщики", й вони обов'язково вигадають якийсь новий шантаж. Їхні попередні козирі вже не працюють. Зокрема, погрози про те, що Європа не зможе без російських газу й нафти.

Італія вперше з 1974 року не купила жодної краплини газу в Росії. Натяк на те, що без Росії можна прожити. Франція та Німеччина заповнили свої газові сховища на 100%, тому зараз ціни на газ знизились, бо його ніхто не купує,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він додав: ця ситуація демонструє, що можна цілком прожити без російських нафти й газу. Це майже головні джерела прибутку для Росії. Крім того, не працює і ядерний шантаж, бо навіть важко згадати, коли Росія востаннє проводила випробування ядерної зброї, схоже, ще до розвалу СРСР.

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Країн-друзів у Росії стає все менше

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, у Росії стає все менше країн-друзів. Зокрема, це продемонструвало й останнє голосування в ООН. У світі просто ще залишились країни, які досі вірять в ілюзію могутності Росії і "другої армії світу".

"Це традиція після Другої світової війни, що у світі є 2 країни – США й СРСР. Нині ж навіть Сінгапур, який у 20 тисяч разів менший, ніж Росія, експортує вдвічі більше товарів. Тож насправді це більше згадки про минуле, а не реальність", – зауважив Ус.

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