Водночас, TikTok не готова брати на себе витрати за переїзд та оренду житла для росіян у новій країні. Про це російським ЗМІ розповіли співробітники китайської соцмережі у країні-агресорці, передає Бізнес 24.

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TikTok просить російських співробітників покинути країну-агресорку

TikTok запропонувала співробітникам російського офісу релокуватися у Казахстан, Вірменію або Киргизію одразу після оголошення Путіним "часткової мобілізації" 21 вересня.

Річ у тім, що російська юридична особа соцмережі не входить до реєстру IT-компаній у країні-агресорці, через що російські працівники навіть гіпотетично не можуть розраховувати на відтермінування від призову.

Про це російським ЗМІ повідомили два представники та один колишній співробітник TikTok у Росії. Один зі співрозмовників зазначив, що до 24 лютого у російському офісі соцмережі працювали від 200 до 300 співробітників.

Деякі з них і раніше не перебували у Росії, але тепер (після оголошення мобілізації – ред. 24 канал), якщо переглянути повідомлення у робочих чатах, то кожен третій працює з-за кордону,

– заявило джерело.

До слова, щоб працювати з іншої країни, росіянам необхідно підписати додаткову угоду до трудового договору з TikTok. Зазначається, що соцмережа закликала російських співробітників виїхати з країни, проте за умови, що вони самостійно покриють транспорт, житло та інші витрати на переїзд.