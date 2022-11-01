В то же время, TikTok не готова брать на себя расходы на переезд и аренду жилья для россиян в новой стране. Об этом российским СМИ рассказали сотрудники китайской соцсети в стране-агрессоре, передает Бизнес 24.

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TikTok просит российских сотрудников покинуть страну-агрессора

TikTok предложила сотрудникам российского офиса релоцироваться в Казахстан, Армению или Киргизию сразу после объявления Путиным "частичной мобилизации" 21 сентября.

Дело в том, что российское юридическое лицо соцсети не входит в реестр IT-компаний в стране-агрессоре, из-за чего российские сотрудники даже гипотетически не могут рассчитывать на отсрочку от призыва.

Об этом российским СМИ сообщили два представителя и один бывший сотрудник TikTok в России. Один из собеседников отметил, что до 24 февраля в российском офисе соцсети работали от 200 до 300 сотрудников.

Некоторые из них и раньше не находились в России, но теперь (после объявления мобилизации – ред. 24 канал), если просмотреть сообщения в рабочих чатах, то каждый третий работает из-за границы,

– заявил источник.

К слову, чтобы работать из другой страны, россиянам необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с TikTok. Отмечается, что соцсеть призвала российских сотрудников уехать из страны, однако при условии, что они самостоятельно покроют транспорт, жилье и другие расходы на переезд.