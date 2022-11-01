Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, шантаж Росії є елементом інформаційної війни. Україні ж для того, аби вести переговори з позиції сили, потрібні конкретні успіхи.

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Як Україна двічі підняла ставки

Юнус зазначив, що впродовж 8 місяців Росія вдається до шантажу різними способами – то полоненими азовцями, то ЗАЕС, то "брудною" бомбою, то зерновою угодою. Москва пішла на це після того, як не вдався бліцкриг. До того цього всього не було.

І раптом найшла коса на камінь. Понад те – двічі Україна підняла ставки. Двічі, наголошую,

– сказав американський політолог.

За його словами, перший раз був тоді, коли президент Володимир Зеленський сказав, що, якщо Росія не зупинить судилище в Маріуполі, то однозначно не буде жодних переговорів. Після цього росіяни закрили цю тему, що свідчить про те, кому насправді потрібні переговори.

Політолог наголосив, що ще вище Зеленський підняв ставку, коли видав указ про те, що з нинішнім главою Кремля не буде жодних переговорів. І нація об'єдналася.

І Захід тихо став змінюватися і відповідно реагувати,

– заявив Юнус.

За його словами, шантаж Росії є елементом інформаційної війни. Україні для того, аби вести переговори з позиції сили, потрібні конкретні успіхи. Росія ж зараз хоче перемовин, щоб зафіксувати те, що в неї є. Тому йдуть інформаційні вкиди та продовжується шантаж.

Юнус зауважив, що у Путіна зараз немає інших варіантів, тому він використовує всі можливості для того, щоб якось втримати ситуацію.

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Юнус пояснив, що Путін керувався принципом – те, що не можна зробити за гроші, то можна зробити за великі гроші. Тому він корумпував цей колективний Захід.

За 8 місяців 200 мільярдів євро прийшло в скарбницю за газ. Війна йде, за газ гроші продовжують іти туди,

– зауважив політолог.

За його словами, демократія продала Грузію та Саакашвілі автократії під ім'ям Путін. Після цього так само продали цій автократії Україну, яка записала в Конституцію курс на Євросоюз і НАТО.

На думку Юнуса, Україна має зробити так, щоб 70% підтримки зі США почали зростати. Тобто у Сполучених Штатів має бути прагматичний інтерес нас підтримувати. 8 місяців тому такого інтересу не було. Зараз українці підняли його на певний рівень.

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