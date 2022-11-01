Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, шантаж России – элемент информационной войны. Украине же для того, чтобы вести переговоры с позиции силы, нужны конкретные успехи.

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Как Украина дважды подняла ставки

Юнус отметил, что на протяжении 8 месяцев Россия прибегает к шантажу разными способами – то пленными азовцами, то ЗАЭС, то "грязной" бомбой, то зерновым соглашением. Москва пошла на это после того, как не удался блицкриг. До того всего этого не было.

И вдруг нашла коса на камень. Более того – дважды Украина подняла ставки. Дважды, подчеркиваю,

– сказал американский политолог.

По его словам, первый раз был тогда, когда президент Владимир Зеленский сказал, что если Россия не остановит судилище в Мариуполе, то однозначно не будет никаких переговоров. После этого россияне закрыли эту тему, свидетельствующую о том, кому действительно нужны переговоры.

Политолог подчеркнул, что еще выше Зеленский поднял ставку, издав указ о том, что с нынешним главой Кремля не будет никаких переговоров. И нация объединилась.

И Запад тихо стал меняться и соответственно реагировать,

– заявил Юнус.

По его словам, шантаж России – элемент информационной войны. Украине для того, чтобы вести переговоры с позиции силы, нужны конкретные успехи. Россия же сейчас хочет переговоров, чтобы зафиксировать то, что у нее есть. Поэтому идут информационные вбросы и продолжается шантаж.

Юнус отметил, что у Путина сейчас нет других вариантов, поэтому он использует все возможности для того, чтобы удержать ситуацию.

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Юнус объяснил, что Путин руководствовался принципом – то, что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Поэтому он коррумпировал этот коллективный Запад.

За 8 месяцев 200 миллиардов евро пришло в казну за газ. Война идет, за газ деньги продолжают поступать туда,

– заметил политолог.

По его словам, демократия продала Грузию и Саакашвили автократии по имени Путин. После этого также продали этой автократии Украину, которая записала в Конституцию курс на Евросоюз и НАТО.

По мнению Юнуса, Украина должна сделать так, чтобы 70% поддержки США начали расти. То есть у Соединенных Штатов должен быть прагматичный интерес нас поддерживать. 8 месяцев тому назад такого интереса не было. Сейчас украинцы подняли его на определенный уровень.

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