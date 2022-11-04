Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Глави обох держав обговорили чимало питань, зокрема зачепили тему російсько-української війни.

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Запуск ядерних ракет Росією – червона лінія для Китаю

Президент Китаю під час переговорів з Шольцом закликав міжнародне товариство відкинути розмови про загрозу російської ядерної зброї. Фактично Сі Цзіньпінь виступив проти ядерної війни, розмови про яку, вочевидь, частішають у Кремлі. За словами глави КНР, зміна риторики про ядерну загрозу допоможе запобігти "кризі на євразійському континенті".

Можливо, Сі Цзіньпінь має рацію, однак все ж варто визнати, що припинення розмов про ядерну війну просто так не зупинить Путіна. Якщо російський диктатор задумав знищити українців за допомогою ядерної бомби, то на це не впливатиме інформаційний контекст.

Але американські ЗМІ повідомляють, що висловлювання глави Китаю є посланням до президента Росії про те, що ядерні погрози є неприйнятними та не зміцнюють "дружби" між двома країнами.

Зверніть увагу! Джозеф Грегорі Махоні, який є професором політики Східно-Китайського університету в Шанхаї прокоментував ситуацію. Він сказав, що деякі європейські лідери сподіваються, що Китай використає свою позицію "друга Росії", аби стримати Москву від натискання на ядерну кнопку.

Росії не вдається ядерний шантаж

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак раніше коментував ядерний шантаж Путіна. За його словами, ймовірність застосування Росією ядерної зброї все ж є, адже неможливо передбачити, що на думці у диктатора.

Однак держави Європи та США уже не ведуться на російську пропаганду та ультиматуми Кремля. Можна констатувати, що російський лідер обрав провальний план, бо Україна не склала зброю під тиском розмов про застосування ядерних ракет.

Якщо все ж Путін вирішить натиснути на червону кнопку – це означатиме, що він програв в цій війні та "друга армія світу" остаточно втратила здатність перемагати.

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