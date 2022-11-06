Сдерживания Китая недостаточны

Такие высказывания озвучил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме Военно-морской подводной лиги.

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Он отметил, что политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.

Он тонет медленно, но тонет, потому что по сути они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы.

– подчеркнул он

"Китай – проблема ближайшего будущего": адмирал предостерег об опасности

По словам Ричарда, вскоре будет неважно, насколько хороши будут их командиры и силы. Их, по его мнению, будет недостаточно для сдерживания Китая.

"Это проблема ближайшего будущего", – заметил адмирал. Поэтому он считает, что "война в Украине – это только разминка",

Адмирал Ричард отметил, что США все еще имеют преимущество в подводных лодках – "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем".

Китай действительно наращивает ядерную мощность

Ранее в США сообщили, что Китай отказывается вести переговоры с Соединенными Штатами по ядерному оружию. Речь идет об обсуждении шагов, чтобы уменьшить риск, созданный этим оружием.

В Пентагоне признали, что Китай расширяет свои ядерные силы. Более того, страна Восточной Азии работает над тем, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.

Обратите внимание! 22 октября в Китае на третий срок правления пришел Си Цзиньпин. Он, подводя результаты своей работы, заявил, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".

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