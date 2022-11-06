Стримування Китаю недостатнє

Такі висловлювання озвучив очільник Стратегічного командування США адмірал Чарльз Річард під час виступу на щорічному симпозіумі Військово-морської підводної ліги.

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Він зауважив, що політика стримування Китаю "повільно тоне" як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

Він тоне повільно, але тоне, тому що по суті вони розгортають сили й засоби на місцях швидше, ніж ми,

– наголосив він

"Китай – проблема найближчого майбутнього": адмірал застеріг про небезпеку

За словами Річарда, невдовзі буде неважливо, наскільки хорошими будуть їхні командири та сили. Їх, на його думку, буде недостатньо для стримування Китаю.

"Це проблема найближчого майбутнього", – зауважив адмірал. Тож, він вважає, що "війна в Україні – це лише розминка",

Адмірал Річард зазначив, що США усе ще мають перевагу в підводних човнах – "можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо".

Китай дійсно нарощує ядерну потужність

Раніше у США повідомили, що Китай відмовляється вести перемовини зі Сполученими Штатами щодо ядерної зброї. Мовиться про обговорення кроків, щоб зменшити ризик, створений цією зброєю.

У Пентагоні визнали, що Китай розширює свої ядерні сили. Ба більше, країна Східної Азії працює над тим, щоб до 2030 року мати тисячу ядерних боєголовок.

Зверніть увагу! 22 жовтня в Китаї на третій термін правління прийшов Сі Цзіньпін. Він, підбиваючи результати своєї роботи, заявив, що Пекін прагне мирного об'єднання з Тайванем, однак не виключає і силового вирішення цієї "проблеми".

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