По словам генсека, такие угрозы нельзя воспринимать легкомысленно. Об этом он рассказал представителю NTV в Брюсселе.

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Риск довольно низкий

Однако, несмотря на все, риск применения Россией ядерного оружия в Украине он считает довольно низким. Но если страна-террорист все-таки решится "нажать на красную кнопку", то последствия будут огромными.

Поэтому мы воспринимаем это очень серьезно,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Также он отметил, что Россия действует безответственно и опрометчиво, поскольку ядерное оружие изменит природу конфликта, а ядерная война не выиграет.

"Мы четко даем это сообщение. Ядерная позиция России остается неизменной", – отметил генсек.

Россия должна проиграть

По мнению генсека НАТО, Путин недооценил поддержку Украины со стороны НАТО и единство альянса. Из-за этого он допустил большие стратегические ошибки.

Более того, Западные партнеры и дальше намерены поддерживать Украину, ведь победа в этой войне важна для цивилизованного мира. Как подчеркнул Йенс Столтенберг, "если Путин победит, это будет не просто катастрофой для Украины".

Если Россия победит на Украине, то это будет во вред всему миру. Нам всем важно, чтобы выиграла Украина, а не выиграл Путин,

– подчеркнул Столтенберг.

Ядерные угрозы России

С объявлением частичной мобилизации Путин впервые за длительное время пригрозил ядерным оружием и отметил, что не блефует.

После этого угрозы ядерного удара из Кремля затихли, хотя было 2 случая, когда ожидали, что Путин все-таки воплотит угрозы в жизнь. Речь идет об аннексии украинских территорий и взрыве на Крымском мосту.

Однако затихли они ненадолго. 1 ноября прихвостень Путина Медведев снова прибег к угрозам. Он решил пригрозить ядерной войной в случае, если Украина победит в этой войне.

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