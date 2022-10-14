Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, в последнее время было 2 случая, когда все напряженно ожидали, применит ли Путин ядерное оружие.

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Когда от Путина ожидали ядерного удара

Галлямов напомнил, что после объявления аннексии 4 украинских областей в Кремле начали угрожать Украине ядерной доктриной.

"Однако украинские войска освободили Лиман, а Россия не применила ядерное оружие", – отметил политолог.

Следующим моментом стал взрыв на Крымском мосту.

Все ждали ответа Путина за удар по Крымскому мосту. Думали, что сейчас он точно нажмет на "ядерную кнопку". Однако в ответ прозвучали лишь общие фразы и обстрел Украины "Калибрами",

– отметил Галлямов.

Почему стихли ядерные угрозы со стороны России

В этот момент, по словам политолога, стало ясно, что глава Кремля способен только ляпать языком.

Путин потерял способность ломать парадигмы и задавать принципиально новые тренды, которых раньше не было. Его несет по течению, он уже не может ничего сделать. Поэтому и затихли ядерные угрозы,

– сказал Галлямов.

Почему Украине рано расслабляться

Впрочем, нельзя исключать того, что российский диктатор может снова взяться за старое.

Не стоит расслабляться. Мне бы очень хотелось сказать, что Путин точно не применит ядерное оружие. Однако нет такой уверенности. В какой-то момент он может собрать остатки воли в кулак и попытаться нанести ядерный удар,

– предположил политолог.

По его словам, другое дело, что военные могут отказаться выполнять приказ главы Кремля.

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"Путин становится все менее легитимным. Между ним и военными появилась трещина. Военные им недовольны. Возможно, если он отдаст такой приказ (нанести ядерный удар – 24 канал), его не выполнят", – сказал Галлямов.

Когда Путин может решиться на ядерный удар

Российский оппозиционный политолог предположил, что может сложиться комбинация факторов, которая покажет Путину, что он проиграл. В этот момент диктатор может решиться на ядерный удар. По мнению Галлямова, таким острым моментом может стать начало деоккупации Крыма.

Возможно, когда Украина войдет в Крым – это станет последней каплей. Особенно если учитывать, насколько крымская история важна для личной политической биографии Путина,

– отметил политолог.

Он добавил, что потеря Крыма "обнулит" политическую карьеру главы Кремля.

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"Это будет означать, что он войдет в историю как лузер. В этот момент отчаяние может быть таким сильным, что Путин может решить: "Раз я так войду в историю, то пусть лучше у нас никакой истории не будет вообще", – сказал Галлямов.

Стрим Юрия Гаврищака и Аббаса Галлямова: смотрите полное видео

Ядерная угроза со стороны России: коротко