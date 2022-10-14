Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, протягом останнього часу було 2 випадки, коли усі напружено очікували, чи застосує Путін ядерну зброю.

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Коли від Путіна очікували ядерного удару

Галлямов нагадав, що після оголошення анексії 4 українських областей у Кремлі почали погрожувати Україні ядерною доктриною.

"Однак українські війська звільнили Лиман, а Росія не застосувала ядерну зброю", – зауважив політолог.

Наступним моментом став вибух на Кримському мосту.

Всі очікували відповіді Путіна за удар по Кримському мосту. Думали, що зараз він вже точно натисне на "ядерну кнопку". Однак у відповідь пролунали лише загальні фрази та обстріл України "Калібрами",

– зазначив Галлямов.

Чому затихли ядерні погрози з боку Росії

У цей момент, за словами політолога, стало зрозуміло, що очільник Кремля здатен лише плескати язиком.

Путін втратив здатність ламати парадигми та задавати принципово нові тренди, яких раніше не було. Його несе за течією, він вже не може нічого зробити. Тому й затихли ядерні погрози,

– сказав Галлямов.

Чому Україні зарано розслаблятися

Втім, не можна виключати того, що російський диктатор може знову взятися за старе.

Не варто розслаблятися. Мені дуже хотілося б сказати, що Путін точно не застосує ядерну зброю. Однак немає такої впевненості. У якийсь момент він може зібрати залишки волі в кулак і спробувати завдати ядерного удару,

– припустив політолог.

За його словами, інша справа, що військові можуть відмовитися виконувати наказ глави Кремля.

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"Путін стає все менш легітимним. Між ним та військовими з'явилася тріщина. Військові ним незадоволені. Можливо, якщо він віддасть такий наказ (завдати ядерного удару – 24 канал), його не виконають", – сказав Галлямов.

Коли Путін може зважитися на ядерний удар

Російський опозиційний політолог припустив, що може скластися комбінація факторів, яка покаже Путіну, що він програв. У цей момент диктатор може наважитися на ядерний удар. На думку Галлямова, таким гострим моментом може стати початок деокупації Криму.

Можливо, коли Україна ввійде в Крим, – це стане останньою краплею. Особливо якщо враховувати, наскільки кримська історія важлива для особистої політичної біографії Путіна,

– зазначив політолог.

Він додав, що втрата Криму "обнулить" політичну кар'єру очільника Кремля.

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"Це означатиме, що він увійде в історію як лузер. У цей момент відчай може бути таким сильним, що Путін може вирішити: "Раз я так увійду в історію, то краще нехай у нас ніякої історії не буде взагалі", – сказав Галлямов.

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Ядерна загроза з боку Росії: коротко