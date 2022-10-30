Целью агрессора может быть создание проблем энергетической инфраструктуре, которые Украина сможет решить еще не скоро. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Института украинских энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Цель террора России

Специалист отмечает, что часть разрушений в результате российских ракетных атак оставляют возможность провести оперативный ремонт. По ситуации с 10 по 20 октября эксперт заметил, что оперативный ремонт таки удается проводить.

Мое субъективное мнение, что здесь для России вопрос не разрушить и сравнять все с землей, а создать такой кризис, ситуацию напряжения. Чтобы люди это обсуждали, переживали. И мы видим эти дискуссии, они открыты,

– считает Юрий Корольчук.

Он также отмечает, что уже есть дни, когда Укрэнерго предупреждает украинцев, что отключения электроэнергии могут произойти в любой момент из-за дополнительной нагрузки.

Юрий Корольчук о проблемах энергосистемы Украины: смотрите видео

Сколько времени займет ремонт энергосистемы

Собеседник также отметил, что оперативный ремонт позволяет теперь возвращать электроэнергию. Это занимает до недели времени.

Ситуация более глубокого ремонта – изменить все оборудование, которое включено в работу, но повреждено – в зависимости от объекта, это может занять 2 – 3 месяца, и полгода даже,

– рассказывает Юрий Корольчук.

По его словам, без глубокого ремонта поврежденных Россией ранее объектов даже уже без ударов могут повторяться случаи отключения электроэнергии.

"Это, кстати, вопрос и отопительного сезона, ведь зима идет. Без электроэнергии очень плохо, а без тепла – еще хуже, ведь будет холодно. Ведь замерзать люди могут в буквальном смысле", – рассказал специалист.

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