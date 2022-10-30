Метою агресора може бути саме створення проблем енергетичній інфраструктурі, які Україна зможе вирішити ще не скоро. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Інституту українських енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
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Мета терору Росії
Фахівець відзначає, що частина руйнувань внаслідок російських ракетних атак залишають можливість провести оперативний ремонт. По ситуації з 10 до 20 жовтня експерт помітив, що оперативний ремонт таки вдається проводити.
Моя суб'єктивна думка, що тут для Росії питання не зруйнувати й зрівняти все з землею, а створити таку кризу, ситуацію напруження. Щоб люди це обговорювали, переживали. І ми бачимо ці дискусії, вони є відкритими,
– вважає Юрій Корольчук.
Він також відзначає, що вже є дні, коли Укренерго попереджає українців, що відключення електроенергії можуть відбутися в будь-який момент – через додаткове навантаження.
Юрій Корольчук про проблеми енергосистеми України: дивіться відео
Скільки часу займе ремонт енергосистеми
Співрозмовник також зазначив, що оперативний ремонт наразі дозволяє повертати електроенергію. Це займає до тижня часу.
Ситуація глибшого ремонту – змінити це все обладнання, яке включене в роботу, але пошкоджене – залежно від об'єкта, це може зайняти 2 – 3 місяці, і пів року навіть,
– розповідає Юрій Корольчук.
Тому за його словами, без глибокого ремонту пошкоджених Росією раніше об'єктів навіть вже без ударів можуть повторюватися випадки відключення електроенергії.
"Це, до речі, питання й опалювального сезону, адже зима йде. Без електроенергії дуже погано, а без тепла – ще гірше, адже буде холодно. Адже замерзати люди можуть у буквальному сенсі", – розповів фахівець.
Удари по українській енергосистемі
- Росія почала масовано завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі з 10 жовтня. Тоді вперше за тривалий час ледь не щодня лунали повітряні тривоги в більшості областей України.
- Для свого терору Росія залучила власні крилаті ракети, а також дрони-камікадзе, які купила в Ірану. Внаслідок російських атак пошкодження або й руйнування зазнали десятки об'єктів енергосистеми по всій території України.
- Через це в різних регіонах України почалися віялові відключення електроенергії. Місцями вони були плановими, а в деяких регіонах – навіть раптовими.