Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что усилить защиту украинской инфраструктуры, прежде всего энергетической, пытаются каждый день.
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Ориентировочно 4 миллиона украинцев имеют ограничение потребления света
Зеленский рассказал, что по состоянию на 21:00 28 октября во многих городах и районах Украины применяют графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев сейчас имеют ограничения. В частности, поставки электроэнергии ограничили:
- Киеве и области,
- на Житомирской области,
- Полтавской области,
- Ровенской области,
- Харьковской области,
- Черниговской области,
- Сумской области,
- Черкасской области,
- Кировограде.
Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения,
– отметил президент.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Украинцев призывают экономить электроэнергию
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских террористических ударов по энергетическим объектам.
Следует помнить, что риск перегрузки в сетях уменьшается благодаря массовому сознательному снижению потребления электроэнергии. Особенно это касается часов утреннего и вечернего пиков потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Так что если украинцы сами сознательно снизят свое потребление, необходимость принудительно выключать электроэнергию будет меньше.
Поэтому энергетики призывают бережно относиться к потреблению электроэнергии, в частности, не включать в сеть одновременно 2 или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период. Речь идет о стиральных машинах, бойлерах, обогревателях и т.д.
Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала
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