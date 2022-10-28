В частности, именно из-за этих повреждений, а также для того, чтобы быстро и безопасно их починить, энергетикам необходимо, чтобы нагрузка на электросеть не была чрезмерной. Потому во многих городах Украины выключали свет.
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Плановые, а не аварийные отключения
Однако о таких аварийных отключениях довольно часто украинцы могли узнать тогда, когда лампочка внезапно гасла, а с ней переставали работать и все приборы в доме. Поэтому для более комфортного и эффективного планирования власти Украины решили ввести графики отключения света.
Теперь они будут не аварийными, а плановыми. Заработают они на следующей неделе, однако как долго будут продолжаться – пока не сообщается.
В Харькове уже появился график отключения света
28 октября о графике планового отключения в Харькове света заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Харькове для комфорта жителей город разделили на 12 очередей отключения света. Максимальный срок его отсутствия будет составлять три часа.
Электроэнергию будут выключать в таком порядке:
- 1 очередь с 07:00 до 10:00
- 2 очередь с 08:00 до 11:00
- 3 очередь с 09:00 до 12:00
- 4 очередь с 10:00 до 13:00
- 5 очередь с 11:00 до 14:00
- 6 очередь с 12:00 до 15:00
- 7 очередь с 13:00 до 16:00
- 8 очередь с 14:00 до 17:00
- 9 очередь с 15:00 до 18:00
- 10 очередь с 16:00 до 19:00
- 11 очередь с 17:00 до 20:00
- 12 очередь с 18:00 до 21:00
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