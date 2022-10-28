В ДТЭК решили объяснить разницу между аварийными и стабилизационными отключениями.

Важно Отключение света в Украине 28 октября: графики по городам и областям

Аварийные отключения могут быть:

экстренными, не связанными с военными действиями. Они могут произойти, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты;

локальными, когда сети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

Обратите внимание! Аварийные отключения невозможно предугадать, для них нет графиков. Информацию о восстановительных работах можно узнать в чат-боте и контакт-центре ДТЭК.

Стабилизационные же отключения происходят для балансировки работы энергосетей по графикам. Такие отключения инициирует "Укрэнерго". Это происходит, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Либо инфраструктура так повреждена, что не может передавать потребителям нужную мощность. Поэтому пока идет ремонт, поставки света необходимо временно ограничивать.

При стабилизационных отключениях ситуация более прогнозируемая, поэтому есть возможность составить ориентировочный почасовой график отключений. Когда используется такой тип – графики размещены на сайте оператора системы распределения.

Просим вас относиться к таким вынужденным отключениям с терпением и пониманием. Поверьте, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы они затронули как можно меньше людей и продолжались как можно меньше времени,

– отметили в ДТЭК.

Заметим, что ранее в "Укрэнерго" планировали создать "справедливые" графики отключения света. Однако этому помешала очередная атака россиян, состоявшаяся в ночь на 27 октября. Заметим, что за весь период полномасштабной войны Россия совершила 85 атак на объекты электроэнергетики, 51 из них – только в октябре. Как рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города", процент разрушений энергосистемы составляет 30-40%.

Какая сейчас ситуация с электроэнергией в Украине

По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, больше всего пострадали от обстрелов тепловые электростанции. Однако он считает, что целью России было не уничтожение электростанций, а вывод нашей энергосистемы из строя, заставить ремонтировать и применять веерные ограничения. То есть создание динамичного кризиса, когда Украина постоянно восстанавливает свою энергосистему.

Обратите внимание, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блекауте. На сегодняшний день период, когда население было без энергоснабжения – максимум до 12 часов, в случае повреждения АЭС восстановление будет длиться неделями.

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