Оккупанты ночью 27 октября атаковали энергетические объекты в Киевской области, пишет 24 канал. В результате ударов в Киеве ввели экстренные ограничения и предупредили, что отключение света будет значительно дольше.

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Экстренные отключения света в Киеве

28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможно применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.

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Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше неактуальны. В ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и длительных отключений электроснабжения.

Из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления.

В то же время Укрэнерго отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом.

Плановое отключение света в Ровно

В Ровно 28 октября также состоится плановое отключение света. Электроэнергия не будет ориентировочно до обеда. Свет в Ровно выключили в 8 часов утра.

Обратите внимание. Полный список улиц Ровно, где будут выключать свет 28 октября – можно узнать по этой ссылке.

Графики ограничений по Ровненской области размещены на официальной странице ЧАО "Ровнооблэнерго". Однако с утра 28 октября сайт облэнерго не работает.

Ограничение использования света на Волыни

28 октября используются графики ограничения электроэнергии и мощности промышленных потребителей в Волынской области.

В "Волыньоблэнерго" не предоставили графики, где и когда будут отключать свет. Сообщается, что решение об отключении света принято согласно распоряжению Укрэнерго.

Кроме того, бытовых потребителей и предпринимателей призывали в период с 07:00 до 23:00 минимизировать использование энергозатратных приборов.

Где будут выключать свет в Виннице

Из-за ремонта трансформаторных подстанций и воздушных линий не будет света на некоторых улицах Винницы. "Винницкие городские электросети" сообщают о возможных временных отключениях света на улицах:

Гетмана Мазепы

Учительская

О. Пчелки

Форпостная

Волошкова

1-й пер. Чехова

М. Литвиненко – Вольгемут

пр. Космонавтов

Хмельницкое шоссе

Нансена

Брацлавская

У. Кармелюка

Б. Хмельницкого

Липовецкая

Цимлянская

Черниговская

пер. Загородный

Г. Сковороды

Соборная

Будет ли свет во Львове, Одессе и Николаеве

В Николаеве и Львове в пятницу, 28 октября, не планируют выключать свет. "Николаевоблэнерго" 27 октября сообщил об отмене в полном объеме графика ограничения потребления электрической мощности.

Также свет должен быть во Львове. В "Львовоблэнерго" информируют, что по состоянию на утро 28 октября график аварийных отключений света во Львове и области не применяется.

В настоящее время не применяется график стабилизационных отключений в Одессе и области. График будет применен только в том случае, если у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Обратите внимание. Отсутствие электроэнергии в части Приморского и Малиновского районов Одессы связано с ремонтными работами. Восстановить электроэнергию планируют к 19:00.

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