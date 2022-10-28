Оккупанты ночью 27 октября атаковали энергетические объекты в Киевской области, пишет 24 канал. В результате ударов в Киеве ввели экстренные ограничения и предупредили, что отключение света будет значительно дольше.
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Экстренные отключения света в Киеве
28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможно применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.
Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше неактуальны. В ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и длительных отключений электроснабжения.
Из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления.
В то же время Укрэнерго отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом.
Плановое отключение света в Ровно
В Ровно 28 октября также состоится плановое отключение света. Электроэнергия не будет ориентировочно до обеда. Свет в Ровно выключили в 8 часов утра.
Графики ограничений по Ровненской области размещены на официальной странице ЧАО "Ровнооблэнерго". Однако с утра 28 октября сайт облэнерго не работает.
Ограничение использования света на Волыни
28 октября используются графики ограничения электроэнергии и мощности промышленных потребителей в Волынской области.
В "Волыньоблэнерго" не предоставили графики, где и когда будут отключать свет. Сообщается, что решение об отключении света принято согласно распоряжению Укрэнерго.
Кроме того, бытовых потребителей и предпринимателей призывали в период с 07:00 до 23:00 минимизировать использование энергозатратных приборов.
Где будут выключать свет в Виннице
Из-за ремонта трансформаторных подстанций и воздушных линий не будет света на некоторых улицах Винницы. "Винницкие городские электросети" сообщают о возможных временных отключениях света на улицах:
- Гетмана Мазепы
- Учительская
- О. Пчелки
- Форпостная
- Волошкова
- 1-й пер. Чехова
- М. Литвиненко – Вольгемут
- пр. Космонавтов
- Хмельницкое шоссе
- Нансена
- Брацлавская
- У. Кармелюка
- Б. Хмельницкого
- Липовецкая
- Цимлянская
- Черниговская
- пер. Загородный
- Г. Сковороды
- Соборная
Будет ли свет во Львове, Одессе и Николаеве
В Николаеве и Львове в пятницу, 28 октября, не планируют выключать свет. "Николаевоблэнерго" 27 октября сообщил об отмене в полном объеме графика ограничения потребления электрической мощности.
Также свет должен быть во Львове. В "Львовоблэнерго" информируют, что по состоянию на утро 28 октября график аварийных отключений света во Львове и области не применяется.
В настоящее время не применяется график стабилизационных отключений в Одессе и области. График будет применен только в том случае, если у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.
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