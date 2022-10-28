Об этом рассказал городской голова Александр Третяк. По его словам, свет выключат в 8:00.

Интересно Преодолеваем последствия российских атак: Украина впервые импортировала электроэнергию из Европы

Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00

улица Соборная – дома № 5, 94, 108, 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,

улица Пластовая,

улица Князя Владимира – дома №27а, 10, 10а, (частично),

улица Хвылевого,

улица Гребинки,

улица Свободы,

улица Мицкевича – дома №5, 7,

ПДМ,

улица Героев Гурб,

улица Херсонская,

переулок Граничный,

улица Новая,

улица Михновского,

улица Рыжука,

улица Ремесленная,

улица Техническая,

улица Носаля,

улица Островского,

улица Черняховского – дом №4а,

улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),

улица Савуры – дома №14, 14а,

улица Вышиванка - дома №32а, 35, 36, 40, 46, (частично),

улица Киевская – дома №4, 6, 8, 68, 53, 65, 77, 79,

улица Вишенского,

улица Валентинович,

улица Кармалюка,

улица Березовского,

улица Транспортная – дома №14, 16,

переулок Васильченко – дом №11,

улица Васильченко – дом №26,

улица Венская – дома №2, 39, 41,

улица Крушельницкой – дома 52, 62, (частично),

улица Ушинского,

улица Вовчка – дома №14, 15, 16,

улица Лысенко,

улица Бандеры – дома №1а, 1б, 1д, 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 39а, 45, 51, 53, 69, 69в, 69д,

улица Княгини Ольги – дома №21, 23,

улица Дарвина,

улица Карпинского,

улица Глинки,

улица Архитектора Бургиньона,

улица Шепетовская,

улица Тернопольская,

улица Новака (частично),

улица Борецкого,

улица Симиренко,

улица Волынская,

НУВХП (студгородок)

улица Семьи Мисечков – дом №13,

улица 24 августа (частично),

улица Чайковского (частично),

улица Кооперативная,

улица Школьная,

"Гранд Базар",

улица Замковая,

улица Набережная – дома №1а, 10а,

улица Гоголя,

Заметьте Продукты, свечи и теплые коты: как украинцы готовятся к зиме и что стоит закупить заранее

улица Здолбуновская,

улица Театральная (рынок "Дикий"),

улица Борисенко (частично),

улица Базарная,

улица Полуботка,

улица Шевченко (частично),

улица Мазепы (частично),

улица Вересая,

улица 16 июля (частично),

ТРЦ "Злата Плаза" (частично),

улица Котляревского,

улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток "Истамбул"),

улица Любомирского,

улица Оршанской победы,

улица Тихая,

улица Драгоманова (частично),

улица Млинарская,

СПК,

улица Литовская,

проспект Мира (частично),

улица Кавказская (частично),

улица Петлюры,

улица Словацкого,

улица Почтовая (частично),

микрорайон Независимости – дома №5, 7,

Кинопалац,

улица Сагайдачного (частично),

улица Киевская – дома №46, 48, 50, 52, 70, (частично в районе "Камаз Транс Сервис"),

улица Даниила Галицкого (частично),

рынок "Андреевский",

Центральный автовокзал.

Зоопарк,

"Грин Хилс",

улица Стретенская,

улица Прилужная,

улица Дачная,

улица Надворная,

улица Светличная,

улица Зеленая,

улица Барвистая,

улица Досветная,

улица Журавлинная,

улица Свешникова,

улица Трипольская,

улица Гостинная,

улица Отрадная,

улица Приозерная,

улица Гребельная,

улица Пасхальная,

улица Рождественская.

ООО "Фози",

улица Владимира Стельмаха (частично),

улица Хлеборобов,

улица Григоренко,

район Новый Двор,

район Красные горы,

улица Серпанкова,

улица Бориса Андреева,

Актуально "Света нет на улице, но есть в сердцах": атмосферные фото вечернего Киева

улица Багалия,

улица Озерная,

улица Новодвирская,

улица Спокойная,

улица Летняя,

улица Весенняя,

улица Корнинская,

улица Чешская,

переулок Весенний,

улица Хуторская,

улица Смерекова,

улица Скоропадского,

улица Ясеневая,

улица Лозовая,

переулок Корнинский,

микрорайон Счастливое,

улица Энергетиков (частично),

улица Люблинская,

улица Спартака,

улица Курчатова (частично),

улица Студенческая,

улица Карнаухова (частично)

улица Владимира Стельмаха (частично),

район Красные горы,

улица Возницкого,

улица Полищука,

улица Литвина,

улица Волошина (ЧГ),

улица Крымского,

улица Гофмана,

улица Серпанкова,

улица Ступницкого,

улица Дорогобужская,

улица Антоновича,

село Колоденко,

улица Демьянчука (частично),

улица Единства – дома №13, 16.

Обратите внимание! Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских ударов.



Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

Стоит посмотреть – Зеленский прокомментировал новые удары по энергетической системе Украины: видео