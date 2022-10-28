Про це розповів міський голова Олександр Третяк. За його словами, світло вимкнуть о 8:00.

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Де в Рівному не буде світла з 8:00 до 13:00

  • вулиця Соборна – будинки № 5, 94, 108, 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
  • вулиця Пластова,
  • вулиця Князя Володимира – будинки №27а, 10, 10а, (частково),
  • вулиця Хвильового,
  • вулиця Гребінки,
  • вулиця Свободи,
  • вулиця Міцкевича – будинки №5, 7,
  • ПДМ,
  • вулиця Героїв Гурб,
  • вулиця Херсонська,
  • провулок Граничний,
  • вулиця Нова,
  • вулиця Міхновського,
  • вулиця Рижука,
  • вулиця Реміснича,
  • вулиця Технічна,
  • вулиця Носаля,
  • вулиця Островського,
  • вулиця Черняхівського – будинок №4а,
  • вулиця Грушевського – будинки №5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частково),
  • вулиця Савури – будинки №14, 14а,
  • вулиця Вишиванка - будинки №32а, 35, 36, 40, 46, (частково),
  • вулиця Київська – будинки №4, 6, 8, 68, 53, 65, 77, 79,
  • вулиця Вишенського,
  • вулиця Валентинович,
  • вулиця Кармалюка,
  • вулиця Березовського,
  • вулиця Транспортна – будинки №14, 16,
  • провулок Васильченка – будинок №11,
  • вулиця Васильченка – будинок №26,
  • вулиця Віденська – будинки №2, 39, 41,
  • вулиця Крушельницької – будинки 52, 62, (частково),
  • вулиця Ушинського,
  • вулиця Вовчка – будинки №14, 15, 16,
  • вулиця Лисенка,
  • вулиця Бандери – будинки №1а, 1б, 1д, 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 39а, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 69в, 69д,
  • вулиця Княгині Ольги – будинки №21, 23,
  • вулиця Дарвіна,
  • вулиця Карпінського,
  • вулиця Глинки,
  • вулиця Архітектора Бургіньйона,
  • вулиця Шепетівська,
  • вулиця Тернопільська,
  • вулиця Новака (частково),
  • вулиця Борецького,
  • вулиця Симиренка,
  • вулиця Волинська,
  • НУВГП (студмістечко)
  • вулиця Родини Мисечків – будинок №13,
  • вулиця 24 серпня (частково),
  • вулиця Чайковського (частково),
  • вулиця Кооперативна,
  • вулиця Шкільна,
  • "Гранд Базар",
  • вулиця Замкова,
  • вулиця Набережна – будинки №1а, 10а,
  • вулиця Гоголя,

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  • вулиця Здолбунівська,
  • вулиця Театральна (ринок "Дикий"),
  • вулиця Борисенка (частково),
  • вулиця Базарна,
  • вулиця Полуботка,
  • вулиця Шевченка (частково),
  • вулиця Мазепи (частково),
  • вулиця Вересая,
  • вулиця 16 липня (частково),
  • ТРЦ "Злата Плаза" (частково),
  • вулиця Котляревського,
  • вулиця Чорновола – будинки №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частково перехрестя "Істамбул"),
  • вулиця Любомирського,
  • вулиця Оршанської перемоги,
  • вулиця Тиха,
  • вулиця Драгоманова (частково),
  • вулиця Млинарська,
  • СПК,
  • вулиця Литовська,
  • проспект Миру (частково),
  • вулиця Кавказька (частково),
  • вулиця Петлюри,
  • вулиця Словацького,
  • вулиця Поштова (частково),
  • мікрорайон Незалежності – будинки №5, 7,
  • Кінопалац,
  • вулиця Сагайдачного (частково),
  • вулиця Київська – будинки №46, 48, 50, 52, 70, (частково в районі "Камаз Транс Сервіс"),
  • вулиця Данила Галицького (частково),
  • ринок "Андріївський",
  • Центральний автовокзал.
  • Зоопарк,
  • "Грін хілс",
  • вулиця Стрітенська,
  • вулиця Прилужна,
  • вулиця Дачна,
  • вулиця Надвірна,
  • вулиця Світлична,
  • вулиця Зелена,
  • вулиця Барвиста,
  • вулиця Досвітня,
  • вулиця Журавлинна,
  • вулиця Свєшнікова,
  • вулиця Трипільська,
  • вулиця Гостинна,
  • вулиця Відрадна,
  • вулиця Приозерна,
  • вулиця Гребельна,
  • вулиця Пасхальна,
  • вулиця Різдвяна.
  • ТОВ "Фозі",
  • вулиця Володимира Стельмаха (частково),
  • вулиця Хліборобів,
  • вулиця Григоренка,
  • район Новий Двір,
  • район Червоні гори,
  • вулиця Серпанкова,
  • вулиця Бориса Андреєва,

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  • вулиця Багалія,
  • вулиця Озерна,
  • вулиця Новодвірська,
  • вулиця Спокійна,
  • вулиця Літня,
  • вулиця Весняна,
  • вулиця Корнинська,
  • вулиця Чеська,
  • провулок Весняний,
  • вулиця Хутірська,
  • вулиця Смерекова,
  • вулиця Скоропадського,
  • вулиця Ясенева,
  • вулиця Лозова,
  • провулок Корнинський,
  • мікрорайон Щасливе,
  • вулиця Енергетиків (частково),
  • вулиця Люблінська,
  • вулиця Спартака,
  • вулиця Курчатова (частково),
  • вулиця Студентська,
  • вулиця Карнаухова (частково)
  • вулиця Володимира Стельмаха (частково),
  • район Червоні гори,
  • вулиця Возницького,
  • вулиця Поліщука,
  • вулиця Литвина,
  • вулиця Волошина (ЧГ),
  • вулиця Кримського,
  • вулиця Гофмана,
  • вулиця Серпанкова,
  • вулиця Ступницького,
  • вулиця Дорогобузька,
  • вулиця Антоновича,
  • село Колоденка,
  • вулиця Дем'янчука (частково),
  • вулиця Єдності – будинки №13, 16.


Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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