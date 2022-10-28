Про це розповів міський голова Олександр Третяк. За його словами, світло вимкнуть о 8:00.
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Де в Рівному не буде світла з 8:00 до 13:00
- вулиця Соборна – будинки № 5, 94, 108, 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
- вулиця Пластова,
- вулиця Князя Володимира – будинки №27а, 10, 10а, (частково),
- вулиця Хвильового,
- вулиця Гребінки,
- вулиця Свободи,
- вулиця Міцкевича – будинки №5, 7,
- ПДМ,
- вулиця Героїв Гурб,
- вулиця Херсонська,
- провулок Граничний,
- вулиця Нова,
- вулиця Міхновського,
- вулиця Рижука,
- вулиця Реміснича,
- вулиця Технічна,
- вулиця Носаля,
- вулиця Островського,
- вулиця Черняхівського – будинок №4а,
- вулиця Грушевського – будинки №5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частково),
- вулиця Савури – будинки №14, 14а,
- вулиця Вишиванка - будинки №32а, 35, 36, 40, 46, (частково),
- вулиця Київська – будинки №4, 6, 8, 68, 53, 65, 77, 79,
- вулиця Вишенського,
- вулиця Валентинович,
- вулиця Кармалюка,
- вулиця Березовського,
- вулиця Транспортна – будинки №14, 16,
- провулок Васильченка – будинок №11,
- вулиця Васильченка – будинок №26,
- вулиця Віденська – будинки №2, 39, 41,
- вулиця Крушельницької – будинки 52, 62, (частково),
- вулиця Ушинського,
- вулиця Вовчка – будинки №14, 15, 16,
- вулиця Лисенка,
- вулиця Бандери – будинки №1а, 1б, 1д, 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 39а, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 69в, 69д,
- вулиця Княгині Ольги – будинки №21, 23,
- вулиця Дарвіна,
- вулиця Карпінського,
- вулиця Глинки,
- вулиця Архітектора Бургіньйона,
- вулиця Шепетівська,
- вулиця Тернопільська,
- вулиця Новака (частково),
- вулиця Борецького,
- вулиця Симиренка,
- вулиця Волинська,
- НУВГП (студмістечко)
- вулиця Родини Мисечків – будинок №13,
- вулиця 24 серпня (частково),
- вулиця Чайковського (частково),
- вулиця Кооперативна,
- вулиця Шкільна,
- "Гранд Базар",
- вулиця Замкова,
- вулиця Набережна – будинки №1а, 10а,
- вулиця Гоголя,
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- вулиця Здолбунівська,
- вулиця Театральна (ринок "Дикий"),
- вулиця Борисенка (частково),
- вулиця Базарна,
- вулиця Полуботка,
- вулиця Шевченка (частково),
- вулиця Мазепи (частково),
- вулиця Вересая,
- вулиця 16 липня (частково),
- ТРЦ "Злата Плаза" (частково),
- вулиця Котляревського,
- вулиця Чорновола – будинки №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частково перехрестя "Істамбул"),
- вулиця Любомирського,
- вулиця Оршанської перемоги,
- вулиця Тиха,
- вулиця Драгоманова (частково),
- вулиця Млинарська,
- СПК,
- вулиця Литовська,
- проспект Миру (частково),
- вулиця Кавказька (частково),
- вулиця Петлюри,
- вулиця Словацького,
- вулиця Поштова (частково),
- мікрорайон Незалежності – будинки №5, 7,
- Кінопалац,
- вулиця Сагайдачного (частково),
- вулиця Київська – будинки №46, 48, 50, 52, 70, (частково в районі "Камаз Транс Сервіс"),
- вулиця Данила Галицького (частково),
- ринок "Андріївський",
- Центральний автовокзал.
- Зоопарк,
- "Грін хілс",
- вулиця Стрітенська,
- вулиця Прилужна,
- вулиця Дачна,
- вулиця Надвірна,
- вулиця Світлична,
- вулиця Зелена,
- вулиця Барвиста,
- вулиця Досвітня,
- вулиця Журавлинна,
- вулиця Свєшнікова,
- вулиця Трипільська,
- вулиця Гостинна,
- вулиця Відрадна,
- вулиця Приозерна,
- вулиця Гребельна,
- вулиця Пасхальна,
- вулиця Різдвяна.
- ТОВ "Фозі",
- вулиця Володимира Стельмаха (частково),
- вулиця Хліборобів,
- вулиця Григоренка,
- район Новий Двір,
- район Червоні гори,
- вулиця Серпанкова,
- вулиця Бориса Андреєва,
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- вулиця Багалія,
- вулиця Озерна,
- вулиця Новодвірська,
- вулиця Спокійна,
- вулиця Літня,
- вулиця Весняна,
- вулиця Корнинська,
- вулиця Чеська,
- провулок Весняний,
- вулиця Хутірська,
- вулиця Смерекова,
- вулиця Скоропадського,
- вулиця Ясенева,
- вулиця Лозова,
- провулок Корнинський,
- мікрорайон Щасливе,
- вулиця Енергетиків (частково),
- вулиця Люблінська,
- вулиця Спартака,
- вулиця Курчатова (частково),
- вулиця Студентська,
- вулиця Карнаухова (частково)
- вулиця Володимира Стельмаха (частково),
- район Червоні гори,
- вулиця Возницького,
- вулиця Поліщука,
- вулиця Литвина,
- вулиця Волошина (ЧГ),
- вулиця Кримського,
- вулиця Гофмана,
- вулиця Серпанкова,
- вулиця Ступницького,
- вулиця Дорогобузька,
- вулиця Антоновича,
- село Колоденка,
- вулиця Дем'янчука (частково),
- вулиця Єдності – будинки №13, 16.
Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу
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