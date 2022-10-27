В течение дня электроснабжение отключали в более 320 тысячах домов Киева. В YASNO подсчитали, что без света было около миллиона человек, передает 24 канала.

Кстати Мы пройдем эту темноту достойно, – Зеленский о новых ударах по энергетическим объектам

В Киевской области статистика еще хуже – 258 тысяч потребителей отключили вечером. Однако украинцев не пугает подобная ситуация. Даже в отключениях света они обретают красоту. В сети показали волшебные фото Киева в темноте.

Киев без света / Фото Russian:

Света нет на улице, но есть в сердцах

Советник главы ОП Михаил Подоляк обнародовал сравнение фото Лондона, 1939 года, и Киева, 2022. Он подчеркнул, хоть света нет на улице, оно есть в сердцах.

Путин хочет принести всемирные темные века, но мы не можем этого допустить. Зло должно быть остановлено. Украина должна победить,

– добавил чиновник.

Отключение света в Украине: что известно

Жителей Киева 27 октября предупредили, что аварийные отключения света будут значительно длиннее, чем ожидалось. Графики стабилизационных отключений больше не актуальны.

Затем объяснили, что нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%. Кроме Киева и Киевской области, новые ограничения добавились в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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