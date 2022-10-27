Соответствующее обращение президент опубликовал вечером 27 октября, сообщает 24 канал. В то же время, президент отметил, что традиционное обращение по итогам дня будет позже.

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Главное – сохранить свет в своем сердце

Владимир Зеленский отметил, что сегодня очередной непростой день для украинцев, ведь российские варвары снова ударили по энергообъектам. Однако президент убежден, что и эту тьму мы пройдем.

Я уверен, мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сохранить свет в своем сердце. У каждого и каждой он свой: для кого – это отец на фронте, для кого-то – товарищ, побратим в памяти, но останется навсегда. Для кого-то это любимая или любимый рядом, для кого-то – первое свидание. Но я уверен, что для всех нас Украина – главный свет,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео​

Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины

Россиянам с каждым днем ​​труднее бороться с украинскими защитниками и защитницами на фронте, поэтому враг решил усилить террор гражданского населения, надеясь на панику и хаос и на то, что Украина, занимаясь восстановлением энергетики, замедлит темпы контрнаступления, потому что будет просить ПВО и деньги для восстановления.

С 10 октября россияне атакуют энергообъекты с помощью ракет и иранских дронов-камикадзе. Поэтому в ряде регионов начали применять практику плановых отключений, которая необходима для того, чтобы стабилизировать энергосеть и не остаться без света вообще.

Ночью 27 октября россияне с помощью иранских дронов снова атаковали Украину. Украинские воины сбили 19 беспилотников, но все же, к сожалению, без попаданий не обошлось. Враг атаковал одну из общин Киевщины, из-за чего энергообъект получил критические повреждения. Поэтому в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях ввели более жесткие ограничения, то есть там отключения света могут длиться дольше 4 часов.

Силы ПВО сбивают в среднем половину вражеских ракет и почти все иранские дроны, что существенно уменьшает количество разрушений, однако каждая атака, к сожалению, наносит удар по энергосистеме.