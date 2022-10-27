В результате ночных ударов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. Следовательно, именно в центральных регионах Украины ограничили потребление электричества.

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В Киеве ограничат потребление электричества

Диспетчерский центр Укрэнерго, чтобы предотвратить перегрузку сети, предоставил операторам распределительных сетей объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в:

Киеве,

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области.

В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян,

– сообщили в Укрэнерго.

Враг атаковал Киевщину

Поздно ночью во время воздушной тревоги Россия атаковала одну из общин Киевской области. Прилеты произошли около 1:50. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в результате прилета произошел пожар.

По предварительной информации, в результате очередной атаки врага нет жертв или пострадавших. Кулеба отметил, что наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

Владимир Зеленский сообщил, что за все время Россия выпустила по Украине около 400 дронов-камикадзе. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Ежедневно украинские воины сбивают дроны-камикадзе, которыми Россия терроризирует нашу страну. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за минувшие сутки средствами ПВО было уничтожено 18 из 20 "шахидов". Как отметил Залужный, дроны атаковали критическую инфраструктуру Украины.

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