Унаслідок нічних ударів було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Відтак, саме в центральних регіонах України обмежили споживання електрики.

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У Києві обмежать споживання електрики

Диспетчерський центр Укренерго, щоб запобігти перевантаженню мережі надав операторам розподільчих мереж, обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в:

місті Києві,

Київській області,

Чернігівській області,

Черкаській області,

Житомирській області.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян,

– повідомили в Укренерго.

Ворог атакував Київщину

Пізно вночі під час повітряної тривоги Росія атакувала одну з громад Київської області. Прильоти сталися близько 1:50. Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок прильоту сталася пожежа.

За попередньою інформацією, унаслідок чергової атаки ворога немає жертв чи постраждалих. Кулеба зазначив, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти.

Володимир Зеленський повідомив, що за весь час Росія випустила по Україні близько 400 дронів-камікадзе. Про це свідчать дані української розвідки.

Щодня українські воїни збивають дрони-камікадзе, якими Росія тероризує нашу країну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за останню добу силами і засобами ППО було знищено 18 з 20 "шахідів". Як зазначив Залужний, дрони атакували критичну інфраструктуру України.

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