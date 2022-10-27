Відповідне звернення президент опублікував ввечері 27 жовтня, повідомляє 24 канал. Водночас президент відзначив, що традиційне звернення за підсумками дня буде пізніше.

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Головне – зберегти світло у своєму серці

Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні черговий непростий день для українців, адже російські варвари знову вдарили по енергооб'єктах. Однак президент переконаний, що й цю темряву ми пройдемо.

Я впевнений, ми пройдемо цю темряву мужньо і гідно. Головне – зберегти світло у своєму серці. У кожного і кожної воно своє: для когось – це батько на фронті, для когось – товариш, побратим у пам'яті, але залишиться назавжди. Для когось це люба чи любий поруч, для когось – перше побачення. Але я впевнений, що для всіх нас Україна – головне світло. Заради неї переможемо,

– наголосив президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України

Росіянам з кожним днем важче боротися з українськими захисниками та захисницями на фронті, то ж ворог вирішив посилити терор цивільного населення, сподіваючись на паніку та хаос і на те, що Україна, займаючись відновленням енергетики, сповільнить темпи контрнаступу, бо проситиме ППО та гроші для відновлення.

З 10 жовтня росіяни атакують енергооб'єкти за допомогою ракет та іранських дронів-камікадзе. Через це у низці регіонів почали застосовувати практику планових відключень, яка необхідна для того, аби стабілізувати енергомережу й не залишитися без світла взагалі.

Уночі 27 жовтня росіяни за допомогою іранських дронів знову атакували Україну. Українські воїни збили 19 безпілотників, але все ж, на жаль, без влучань не обійшлося. Ворог атакував одну з громад Київщини, через що енергооб'єкт зазнав критичних пошкоджень. Через це у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях ввели жорсткіші обмеження, тобто там відключення світла можуть тривати довше, ніж 4 години.

Сили ППО збивають у середньому половину ворожих ракет та майже усі іранські дрони, що суттєво зменшує кількість руйнувань, однак кожна атака, на жаль, завдає удару по енергосистемі.