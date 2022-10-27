Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. Зокрема електропостачання відсутнє й у частині обласного центру.

Зверніть увагу До чого готуватись українцям взимку та як швидко можна відновити пошкоджені енергетичні об'єкти

Де немає світла

Сергій Гамалій повідомив, що станом на 19:20 знеструмлені частини:

Хмельницького;

Кам'янець-Подільської громади;

Дунаєвецької громади;

Ярмолинецької громади;

Старокостянтинівської громади;

Красилівської громади.

Керівник ОВА звернувся до громадян із закликом обмежувати споживання електроенергії, особливо в піковий час навантажень на енергомережі.

Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. Наполегливо прошу всіх максимально обмежувати у часи пікового навантаження користування електроприладами,

– наголосив Гамалій.

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру

З 10 жовтня, зазнаючи провалів на фронті, окупанти вирішили посилити терор проти мирного населення України й почали атакувати енергетичні об'єкти. Через це у низці регіонів почали застосовувати практику планових відключень, яка необхідна для того, аби стабілізувати енергомережу й не залишитися без світла взагалі.

Українські сили ППО збивають у середньому половину ворожих ракет та майже всі іранські дрони-камікадзе, якими росіяни намагаються влучити в енергооб'єкти, однак зафіксовані влучання завдали серйозних пошкоджень енергомережі.

Крім того, уночі 27 жовтня росіяни за допомогою іранських дронів знову атакували Україну. Українські воїни збили 19 безпілотників, але все ж, на жаль, без влучань не обійшлося. Ворог атакував одну з громад Київщини, через що енергооб'єкт зазнав критичних пошкоджень.

Через це у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях ввели жорсткіші обмеження, тобто там відключення світла можуть тривати довше, ніж 4 години.