Окупанти вночі 27 жовтня атакували енергетичні об'єкти в Київській області, пише 24 канал. Унаслідок ударів у Києві ввели екстрені обмеження і попередили, що відключення світла буде значно довшим.

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Екстрені відключення світла у Києві

28 жовтня з 8:25 у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, інформує ДТЕК Київські електромережі.

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Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. Найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких й тривалих відключень електропостачання.

Через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об'єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Водночас Укренерго скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені 27 жовтня. З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом.

Планове відключення світла у Рівному

У Рівному 28 жовтня також відбудеться планове відключення світла. Електроенергії не буде орієнтовно до обіду. Світло у Рівному вимкнули о 8 годині ранку.

Зверніть увагу. Повний перелік вулиць Рівного, де вимикатимуть світло 28 жовтня – можна дізнатися за цим посиланням.

Мер Рівного Олександр Третяк також повідомив, що 28 жовтня на деяких вулицях містах вимикатимуть світло з 13:00 до 18:00. Перелік вулиць – за цим посиланням.

Графіки обмежень по Рівненській області розміщені на офіційній сторінці ПрАТ "Рівнеобленерго". Однак зранку 28 жовтня сайт обленерго не працює.

Обмеження використання світла на Волині

28 жовтня застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності промислових споживачів у Волинській області.

У "Волиньобленерго" не надали графіки, де та коли відключатимуть світло. Повідомляється, що рішення про відключення світло прийнято згідно з розпорядженням Укренерго.

Крім того, побутових споживачів та підприємців закликали в період з 07:00 до 23:00 мінімізувати використання енерговитратних приладів.

Де вимикатимуть світло у Вінниці

Через ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній не буде світла на деяких вулицях Вінниці. "Вінницькі міські електромережі" повідомляють про можливі тимчасові відключення світла на вулицях:

Гетьмана Мазепи

Учительська

О. Пчілки

Форпостна

Волошкова

1-й пров. Чехова

М. Литвиненко - Вольгемут

пр. Космонавтів

Хмельницьке шосе

Нансена

Брацлавська

У. Кармелюка

Б. Хмельницького

Липовецька

Цимлянська

Чернігівська

пров. Загородній

Г. Сковороди

Соборна

Чи буде світло у Львові, Одесі та Миколаєві

У Миколаєві та Львові у п'ятницю, 28 жовтня, не планують вимикати світло. "Миколаївобленерго" 27 жовтня повідомив про скасування у повному обсязі графіку обмеження споживання електричної потужності.

Також світло має бути у Львові. У "Львівобленерго" інформують, що станом на ранок 28 жовтня графік аварійних відключень світла у Львові та області не застосовується.

Наразі не застосовується графік стабілізаційних відключень в Одесі та області. Графік буде застосований лише у тому випадку, якщо в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Зверніть увагу. Відсутність електроенергії у частині Приморського та Малиновського районів Одеси пов'язана з ремонтними роботами. Повернути електроенергію планують до 19:00.

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