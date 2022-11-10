Якщо Кремль перетне межу – світ змушений буде реагувати, зокрема США, які розуміють, як діяти у такій ситуації. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Експерт зазначив, що зі своїх ймовірних ядерних випробувань Кремль робить "інформаційні пропагандистські вкиди", щоб у світі всі злякалися "потужної Росії".

Росія може провести випробування ядерної зброї. Для них це потужна пропагандистська інформаційна акція. Можуть випробувати це для залякування. США теж не відстають від модернізації ядерних потенціалів і демонструють це як спосіб ядерного стримування Росії. Тому нехай пробують і показують,

– пояснив оглядач.

За його словами, всі наміри Кремля у дусі риторики, яку веде Росія щодо ядерного шантажу і погроз вже тривалий час.

"На тлі невдач в Україні, в економіці й багатьох інших аспектах, зокрема щодо політичної й міжнародної ізоляції, ядерна зброя – це чи не єдиний спосіб, щоб про себе заявити й звернути увагу на те, що їх варто боятися й остерігатися", – додав аналітик.

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На думку фахівця, американські генерали дійшли консенсусу, що у випадку застосування Росією ядерної зброї, США будуть змушені завдавати ударів по об'єктах російських військ в Криму і на решті тимчасово окупованих територіях Півдня України.

"Можливо ці удари будуть не тільки на Півдні України – сигнали чіткі й зрозумілі. Зараз в акваторії Середземного моря знаходиться атомний підводний човен США, авіаносець й ракетні крейсери, які оснащені ракетами "Томагавк". Це все зараз поблизу – вже у Європі. Тому це також елемент ядерного стримування з боку США", – резюмував Мусієнко.

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