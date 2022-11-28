Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, Пригожин мав намір завербувати білоруських військових до ПВК Вагнера. Йому потрібно хоча б якісь солдати та офіцери, які мають певний досвід. Звісно, можливо, він хоче ще понабирати білоруських зеків.

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До повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера дійсно воювали професійні військові. Але весь цей кістяк був поступово знищений в ході бойових дій. Зараз там величезна кількість різного "зброду" з російських тюрем.

Те, що в Білорусі є професійні військові – умовне поняття. Вони ніде не воювали. Але йому потрібні хоча б люди, які у військових училищах вчилися. Думаю, він приїздив вербувати людей, а не організовувати повторний наступ з Білорусі,

– зазначив Шейтельман.

Зараз Путін не планує наступати з Півночі

Як наголосив Шейтельман, сумнівно, що при Лукашенку білоруські війська будуть наступати на Україну. Зараз окупанти перекидають свої підрозділи з Білорусі на Донбас і не формують ударні угруповання.

Загарбники використовують Білорусь як звичайну військову базу, де дійсно є певна інфраструктура. А Лукашенко, очевидно, заробляє на цьому непогані гроші.

Крім того, наявними силами здійснити повторний наступ з Півночі неможливо. Минулого разу окупанти залучили 70 тисяч кадрових військових з сучасною технікою, але отримали нищівну поразку.

Думаю на найближчі місяці, але не назавжди, на Півночі буде порівняно безпечно. Потім, можливо, після проведення нової мобілізації Росія щось і вирішить,

– вважає Шейтельман.

На його думку, плани в Путіна щодо захоплення України не змінилися. Однак він поки не має ресурсу, щоб відкрити ще один новий фронт. Тим паче, що ЗСУ продовжують надійно укріплювати північний кордон.

Чи буде повторний наступ з Білорусі – думка Шейтельмана: дивіться відео

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