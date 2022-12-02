Соответствующее решение принял Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации. Действия телеканала сочли нарушением.

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Какое наказание получил "Дождь"

За последние несколько месяцев это уже второй раз, когда латвийский Нацсовет делает замечание так называемому "оппозиционному" телеканалу, о чем сообщил ее глава Иварс Аболинш. В частности, на этот раз причиной стала карта России с временно оккупированным полуостровом Крым, которую показали в эфире, и высказывание ведущего, использовавшего в отношении кафиров словосочетания "наша армия".

Иварс Аболинш подчеркнул, что телеканал "Дождь" должен уважать законы Латвии, на территории которой сейчас и осуществляет свою деятельность. Если зафиксируют третье нарушение, телеканал закроют. Сейчас же телеканал отделался штрафом в размере 10 тысяч евро.

Кроме того, в Латвии будут проводить расследование по законности работы журналистов "Дождя" на территории страны – мол, не по туристическим ли визам они работают на территории Латвии.

Как оскандалился "Дождь"

В эфире так называемого "оппозиционного телеканала" ведущий признался, что телеканал материально поддерживает мобилизованных , отправляющихся на фронт.

Эта реплика продолжила его призыв посылать истории, связанные с мобилизованными, которых отправили на фронт. Мол, телеканал публикует эти рассказы, чем способствует поддержке "мобиков". А это значит, что своими действиями он поддерживает войну в Украине и гражданское убийство.

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