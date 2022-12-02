Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. У нього є дві версії, що саме пропагандисти хочуть вкласти в голову росіянам цими заявами. Перша ідея – більш ймовірна, але менш розумна. Друга – навпаки.

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Можуть готувати росіян до наступних відступів

Як наголошує Шейтельман, перший варіант – пропагандисти хочуть продати російському народу ідею народної чи вітчизняної війни. Що на спеціальний трибунал потраплять не лише військові злочинці, але й звичайні жителі Росії. Тому нібито потрібно стояти до кінця і не програвати.

Мені здається, що це ймовірно. Бо такий висновок напрошується. Але важко уявити, що таке спрацює. Звичайний росіянин взагалі не знає слово "Гаага". Для них це мало що говоритиме,

– зазначив Шейтельман.

Менш ймовірний варіант – в окупантів можуть статися нові великі відступи. Або вони допускають можливість підписання мирного договору, за яким відступлять з усієї чи з більшості території України. Тому їм потрібно якось пояснити, чому це перемога.

Вони можуть почати розповідати, що це перемога, бо не буде Гааги. Буцімто вони захистили кожного від Гааги. І це – нібито велике досягнення,

– розповів Шейтельман.

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