Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, усі докази досліджуватиме міжнародний трибунал.

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Росія хотіла захопити Центр України та скинути уряд

Подоляк розповів, що попередній аналіз документів "про початок спеціальної воєнної операції" говорить, що Росія планувала:

захопити Центральну Україну,

знищити уряд,

убити десятки тисяч людей, тобто влаштувати скрізь жахіття, які були в Бучі,

прибрати сліди й медійно видати це за "визволення".

Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал,

– наголосив радник керівника Офісу Президента.

Нещодавно Подоляк також розповів, скільки солдатів вже втратила Росія. За його словами, реальні цифри втрат окупантів набагато перевищують ті, які оголосив Кремль.

"Зрозуміло, що у Росії не 9 тисяч загиблих. Росія на сьогодні втратила майже всю свою контрактну армію – ту, яку вона назбирала до моменту вторгнення в Україну. На мій особистий погляд, загальна цифра безпосередньо вбитих у війні сягає десь до 100 тисяч", – заявив радник голови ОП.

На які переговори може сподіватися Росія

На думку Подоляка, росіянам не вдасться змусити українців до переговорів обстрілами енергосистеми. Це вже зрозуміла навіть російська пропаганда.

"Головне завдання для Кремля сьогодні одне: під будь-яким соусом, але випросити, вимолити та виканючити "переговори", а з ними – "припинення вогню", – сказав радник керівника ОП.

За його словами, насправді це означатиме закріплення ворога на вже загарбаних територіях. Окрім цього, росіяни отримають гарантію відсутності контрнаступів і уникатимуть кримінальної відповідальності за масові воєнні злочини.

Подоляк наголосив, що єдині переговори, до яких варто готуватися російській політичній верхівці – "переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою в обмін на сприяння слідству та свідчення проти соратників".

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