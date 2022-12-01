Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, посварити одну демократичну та прозору країну з іншою такою ж демократичною та прозорою державою – неможливо.
До теми "Не домовилися із США": чому Росія створила фейк, що Польща хоче анексувати частину України
Він пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення їхав на перший тур перемовин з Росією і бачив ставлення поляків до українських біженців. Вони все розуміли і всіляко допомагали.
Посварити нас з Європою, коли вона робить дуже круті заяви, неможливо. Маю на увазі не лише Польщу, але й Німеччину, Францію, пана генсека НАТО Єнса Столтенберга. Вони чітко кажуть, що не можна сідати за перемовини з Росією, що Росія має програти, а вони будуть з Україною до кінця,
– зазначив Подоляк.
В Наришкіна проблеми з інтелектом
Саме директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкіна раз в 3 місяці виходить та дістає "нафталінову папочку" і починає знову і знову розповідати про дикі плани Польщі на анексію України.
Ще перед повномасштабним вторгненням в Росії всіляко розповідали, що нібито і Угорщина, і Польща хочуть забрати частини території України. Але саме російські окупанти прийшли на чужу землю, ґвалтують та вбивають українців.
Все чітко можна побачити по Херсону. Окупанти клялися, що "ані там навсєгда". А потім втекли, як щурі, і тепер обстрілюють місто зі ствольної артилерії.
Розумію, що в Наришкіна проблеми з інтелектом… Цей суб'єкт, як автор цієї війни, має сидіти на спеціальному трибуналі. Тоді ми дійсно побачимо його інтелект та щурячу логіку. Коли в нього спитають, що він мав на увазі, коли про все це говорив,
– наголосив Подоляк.
Подоляк висміяв заяви Наришкіна про плани анексії від Польщі: дивіться відео
Росія постійно вкидає неадекватні фейки
- Губернатор Псковської області Міхаїл Вєдєрніков додумався заявити, що НАТО нібито хотіло запустити безпілотники по Росії ще до початку війни. А зараз ця загроза ще більше загострилася.
- Російські пропагандисти заявляють на телебаченні, що Польща нібито збирається напасти чи то на Україну, чи то на Білорусь. Для цього вони використали кадри з відео параду військової техніки у Латвії.
- Пропагандисти навіть придумали фейкову легенду про батька командувача окупаційної армії Сєргєя Суровікіна. Його батько нібито збивав американські літаки під час Корейської війни. Така людина дійсно була. Але оце халепа – він не був батьком Суровікіна.