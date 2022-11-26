Так, на російському телебаченні заявили, що Польща готується "до нападу". От тільки як доказ цьому, "журналісти" використали кадри латвійського військового параду.

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Трішки забрехалися: на відео чітко видно латвійські прапори

Кремлівські пропагандисти показали в ефірі кадри, де нібито Польща відправляє колони військової техніки в сторону кордону. Представники російського телебачення припустили, що вся ця зброя прямує в Україну чи Білорусь.

Тільки от кадри з сюжету показують парад військової техніки на День незалежності Латвії. Пропагандистів не збентежила навіть наявність у відео латвійських прапорів.

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Чому росіяни досі вірять у пропаганду

Експерт з комунікацій та колишній журналіст з Естонії Рауль Ребане пояснив, що росіяни щиро хочуть вірити пропаганді, тому вона така дієва. Річ у тім, що наративу, який нав'язують росіянам, вже кількасот років.

Рауль Ребане підкреслив, що відповідні технології використовують не тільки в Росії, але й в Естонії та інших країнах. Ними користуються ультраправі популісти для досягнення своїх іде та цілей.

За словами експерта, така роспропаганда націлена на перепрограмування нації з допомогою комунікаційних технологій. Детальніше про те, як це працює, можна дізнатися з праць Йозефа Геббельса.

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