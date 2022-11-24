Експерт з комунікацій та колишній журналіст з Естонії Рауль Ребане в інтерв'ю 24 каналу пояснив, чому росіяни все ж вірять у пропаганду. За його словами, росіяни хочуть вірити пропаганді.
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Наратив, якому вірять росіяни, вже кількасот років
Експерт пояснив, що наратив, якому вірять росіяни, вже кількасот років. При чому Рауль Ребане в контексті пропаганди в Росії згадав про праці Йозефа Геббельса.
Вони вірять в цей наратив, якому насправді вже кількасот років. Вся ця технологія далеко не нова, вона так само добре працювала і 90 років тому. І всі, хто знайомий з працями Геббельса часів Третього рейху знають, що його ідеї активно працюють в багатьох країнах,
– сказав він.
Рауль Ребане підкреслив, що відповідні технології використовують не тільки в Росії, але й ультраправими популістами, "щодня ми це спостерігаємо в Естонії та інших країнах".
Інтерв'ю з Раулем Ребане: дивіться відео
"Це теорія та практика перепрограмування нації з допомогою комунікаційних технологій, нічого нового. Нам просто потрібно знати, що такі практики існують. Тобто ті путіністи, які дійсно вірять в пропаганду – для них це не буде швидким процесом. Але він все ж буде", – додав він.
Три чверті росіян підтримують війну проти України
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький озвучив дані щодо підтримки росіянами війни проти України. За деякими оцінками, 75% громадян підтримують війну проти України.
- Вадим Скібіцький підкреслив, що пропагандисти працювали понад 10 років, тому в росіян і такі настрої.
- В Інституті ведення війни повідомили, що керівництво Росії намагається тугіше затягти законодавчий зашморг, щоб обмежити інакодумство. Усе тому, що верхівку Кремля все частіше критикують через невдачі у війні проти України.
- Росія зазнала невдач на Київщині, Харківщині та Херсонщині, що намагаються виправдати пропагандисти.
- Також слід зазначити, що російська пропаганда працює за межами України. Зокрема, Москва намагається через агентів впливу дискредитувати ЗСУ та Україну на Заході.