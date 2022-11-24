Експерт з комунікацій та колишній журналіст з Естонії Рауль Ребане в інтерв'ю 24 каналу пояснив, чому росіяни все ж вірять у пропаганду. За його словами, росіяни хочуть вірити пропаганді.

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Наратив, якому вірять росіяни, вже кількасот років

Експерт пояснив, що наратив, якому вірять росіяни, вже кількасот років. При чому Рауль Ребане в контексті пропаганди в Росії згадав про праці Йозефа Геббельса.

Вони вірять в цей наратив, якому насправді вже кількасот років. Вся ця технологія далеко не нова, вона так само добре працювала і 90 років тому. І всі, хто знайомий з працями Геббельса часів Третього рейху знають, що його ідеї активно працюють в багатьох країнах,

– сказав він.

Рауль Ребане підкреслив, що відповідні технології використовують не тільки в Росії, але й ультраправими популістами, "щодня ми це спостерігаємо в Естонії та інших країнах".

Інтерв'ю з Раулем Ребане: дивіться відео

"Це теорія та практика перепрограмування нації з допомогою комунікаційних технологій, нічого нового. Нам просто потрібно знати, що такі практики існують. Тобто ті путіністи, які дійсно вірять в пропаганду – для них це не буде швидким процесом. Але він все ж буде", – додав він.

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