Пропагандисти працювали понад 10 років, тому такі настрої. Цифри озвучив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
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Скібіцькій зазначив, що політика кремля – це не політика всього населення Росії. Однак така статистика теж показує багато. Він додав, що такого не було від часів Радянського Союзу.
Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового,
– зазначив розвідник.
Зауважимо, що путінська пропаганда працює не тільки в Росії. Наприклад, раніше у розвідці попереджали, що вона дискредитує ЗСУ та Україну на Заході через агентів впливу. Цю мережу росіяни створили за кордоном ще до повномасштабного вторгнення.
Промовисте опитування в Угорщині
Цікаво, що, крім росіян, агресію підтримують й громадяни іншої сусідньої до України держави. Мовиться про Угорщину. Відповідно до результатів опитування, угорці переважно підтримують Росію. За нашу країну виступає лише 6% населення.
- 92% респондентів обрали варіант, що "бойові дії мають бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів".
- 6% вважають, що "війна має тривати доти, доки Україна не переможе російського диктатора Владіміра Путіна".
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