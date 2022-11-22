Пропагандисты работали более 10 лет, поэтому таковы настроения. Цифры озвучил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Скибицкий отметил, что политика Кремля – это не политика всего населения России. Однако такая статистика тоже показывает многое. Он добавил, что такого не было со времен Советского Союза.

Кто враг? Запад. Это то же самое. Ничего нового,

– отметил разведчик.

Заметим, что путинская пропаганда работает не только в России. Например, ранее в разведке предупреждали, что она дискредитирует ВСУ и Украину на Западе из-за агентов влияния. Эту сеть россияне создали за границей еще до полномасштабного вторжения.

Красноречивый опрос в Венгрии

Интересно, что, кроме россиян, агрессию поддерживают и граждане другого соседнего с Украиной государства. Речь идет о Венгрии. Согласно результатам опроса, венгры преимущественно поддерживают Россию. За нашу страну выступает всего 6% населения.

92% респондентов выбрали вариант, что "боевые действия должны быть немедленно приостановлены и стороны должны сесть за стол переговоров".

6% считают, что "война должна продолжаться, пока Украина не победит российского диктатора Владимира Путина".

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