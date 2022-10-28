Большинство жителей Венгрии считают, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров. В то же время, отношение к президентам этих государств у венгров одинаково негативное.

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Что венгры думают о войне России в Украине

Согласно опросу, 92% респондентов в Венгрии избрали вариант, что "боевые действия должны быть немедленно приостановлены и стороны должны сесть за стол переговоров". А 6% считают, что "война должна продолжаться, пока Украина не победит российского диктатора Владимира Путина".

Кроме этого, 67% венгров негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а к Путину также плохо относятся 72%.

Также 84% граждан Венгрии считают, что достижению мира в Украине способствует венгерская власть. Кстати, также венгры в этом отношении одобряли деятельность ЕС (50%) и Китая (38%). А резко отрицательными были оценки США – 29% полагают, что страна за мир, а 63% противоположного мнения.

В итоге оказалось, что венгры выступают против любых шагов в контексте войны России с Украиной, препятствующих достижению компромисса и скорейшему завершению вооруженного противостояния путем мирных переговоров.

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