Большинство жителей Венгрии считают, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров. В то же время, отношение к президентам этих государств у венгров одинаково негативное.
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Что венгры думают о войне России в Украине
Согласно опросу, 92% респондентов в Венгрии избрали вариант, что "боевые действия должны быть немедленно приостановлены и стороны должны сесть за стол переговоров". А 6% считают, что "война должна продолжаться, пока Украина не победит российского диктатора Владимира Путина".
Кроме этого, 67% венгров негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а к Путину также плохо относятся 72%.
Также 84% граждан Венгрии считают, что достижению мира в Украине способствует венгерская власть. Кстати, также венгры в этом отношении одобряли деятельность ЕС (50%) и Китая (38%). А резко отрицательными были оценки США – 29% полагают, что страна за мир, а 63% противоположного мнения.
В итоге оказалось, что венгры выступают против любых шагов в контексте войны России с Украиной, препятствующих достижению компромисса и скорейшему завершению вооруженного противостояния путем мирных переговоров.
Как Венгрия поддерживает Россию
- Венгерский премьер Виктор Орбан выступает за пересмотр санкций против России, которая каждый день убивает украинцев. В МИДе Украины объяснили Орбану, почему нужно поддерживать санкции против России.
- 13 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне массовых обстрелов Украины со стороны России решил уехать в Москву. Таким образом, Венгрия договаривается с агрессором о газе.
- Кстати, Виктор Орбан подверг критике политику ЕС против России. Он считает, что санкции Евросоюза против страны-агрессорки провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ.
- Кроме того, венгерская энергетическая компания MVM якобы договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ. Уже был подписан соответствующий договор.
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