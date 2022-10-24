Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на очередное циничное заявление Орбана, пишет 24 канал. Лидер Венгрии сказал, что поддержка Украины со стороны ЕС повышает риск распространения войны на территорию блока.

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В Киеве ответили Орбану по поводу санкций против России

В Киеве предостерегли Орбана, что если прекратить санкционное давление на Россию, то он не успеет осмотреться, как российские танки уже будут в столице Венгрии.

Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву,

– заявил спикер МИД Украины.

Николенко подчеркнул, что не стоит забывать о том, что украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в европейских городах. По его словам, помощь Украине – это инвестиция Европы в собственную безопасность.

"Помощь Украине – не благотворительность. Это, прежде всего, инвестиции Европы в собственную безопасность. Только общими усилиями можно остановить российскую угрозу", – резюмировал представитель МИД.

Позиция Венгрии по войне России против Украины

Недавно Виктор Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против Москвы. Соответствующие заявления Орбан сделал, когда Украина 2 недели находится под массовыми ракетными обстрелами и атаками дронов.

Россия пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, когда Венгрия цинично договаривается с Кремлем по газу. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно посетил Москву.

В Кремле Сийярто договорился Россией об отсрочке платежей за газ и перенаправлении поставок голубого топлива через "Турецкий поток". Венгрия решила сменить ветку для получения газа на фоне взрывов на "Северных потоках". Таким образом Будапешт попытается избежать последствий от газового шантажа Москвы.

Орбан не раз критиковал политику ЕС против России. Он считает, что санкции ЕС против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией. Также известно, что Венгрия неоднократно блокировала санкции ЕС против России, включая введение нефтяного эмбарго.

Из-за политики правительства Орбана Венгрия рискует стать изгнанником в ЕС. Европейская комиссия ранее рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

Также следует отметить, что Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности.

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